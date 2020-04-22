По московскому сценарию: Каждого жителя с признаками ОРВИ должны проверять на COVID-19 и изолировать, заявила главный врач Бердска Алла Дробинская

Но не все врачи Бердска исполняют этот приказ. Одна из терапевтов призвала жительницу не думать, что у нее коронавирус. И не направила на сдачу анализа для проверки.

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Всех жителей с признаками ОРВИ должны проверять на коронавирус. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила главный врач Бердска Алла Дробинская. Напомним, Алла Николаевна рассказывала, что в Бердске проведено 443 теста на коронавирус. Но самостоятельно сдать анализ в городе нигде нельзя.

— По последнему постановлению, все заболевшие ОРВИ различной степени тяжести подлежат обследованию на COVID-19 после предварительного осмотра врача. Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирске, — сообщала Алла Дробинская 17 апреля.

Дробинская отметила, что действия и рекомендации медиков исполняются согласно приказу Минздрава России от 19.03.2020г. №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

О том, что теперь должны проверять на опасный вирус всех с признаками простого ОРВИ также сообщил сегодня главврач Искитима Алексей Кайгородов.

— Вчера нам пришла бумага о том, что мы обследуем на коронавирус всех людей с признаками ОРВИ. То есть мы должны взять анализ и выдать уведомление о том, что человек должен находиться дома. Идем по московскому сценарию, — отметил Кайгородов 22 апреля.

Также главврач Искитима отметил, что вирусных инфекций сейчас стало мало, гриппа вообще нет. Он уверен, что решающую роль играет самоизоляция, что людей разобщили – закрыли общественные места – рынки, школы, садики.

Напомним, что не смотря на постановление минздрава врач из Бердска призвала жительницу не думать, что у нее коронавирус. И не направила на сдачу анализа для проверки.