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Два маленьких ребенка провалились в канализационный колодец в Оби

13:00 22.04.2020 Фото: pixabay
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Прокуратура: администрация города Оби обязана была проконтролировать на строительной площадке, принадлежащей ранее НФ «Жилище» — есть ли там открытые люки или нет.

Два маленьких ребенка провалились в канализационный колодец в Оби
По результатам проверки прокуратура внесла главе администрации г. Оби представление об устранении нарушений

Прокуратура г. Оби завершила проверку в связи с падением в открытый канализационный люк двух несовершеннолетних детей.
Событие произошло днем 07 марта т.г. на территории заброшенной стройки вблизи дома по ул. Большая, 39 в г. Оби.

Несовершеннолетние (2012 и 2014 г.р.) были незамедлительно госпитализированы в детское отделение ГБУЗ НСО «ОЦГБ», где им была оказана медицинская помощь.

В ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что в соответствии с требованиями законодательства и положениями «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Оби Новосибирской области» администрация города Оби обязана была проконтролировать на строительной площадке, принадлежащей ранее НФ «Жилище», наличие по всему периметру сплошного типового ограждения и наличие крышек смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций, а при выявлении нарушений – принять меры к их устранению. Однако чиновники администрации этой обязанности не исполнили.

По результатам проверки прокуратура внесла главе администрации г. Оби представление об устранении нарушений земельного законодательства и законодательства о местном самоуправлении.

Исполнение требований прокурора взято на контроль.

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Есть такие люки на стройках Бердска? Где?

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