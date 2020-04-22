Нарушил режим COVID-19: закрыли торгующий не товарами первой необходимости павильон в метро Новосибирска

Судебным приставом-исполнителем помещение опечатано, а руководитель предупреждена об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Судебным приставом-исполнителем помещфение опечатано

В Новосибирске судебные приставы по решению суда приостановили деятельность торгового павильона.

Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель осуществляла в переходе станции метро «площадь К.Маркса» продажу товаров, не входящих в список товаров первой необходимости, в период действия установленных ограничений на территории Новосибирской области.

Коммерсант привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Решением суда работа торгового павильона прекращена до 30 апреля включительно.



Судебным приставом-исполнителем помещение опечатано, а руководитель предупреждена об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Источник: r54.fssprus.ru