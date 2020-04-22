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Когда все это закончится: назван способ сдержать распространение коронавируса в России. Узнай способ!

13:00 22.04.2020 Фото: pixabay.com
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По данным Университета Хопкинса на утро 21 апреля, Россия вошла в десятку стран по количеству заболевших коронавирусом с показателем 52 763 человек.

Когда все это закончится: назван способ сдержать распространение коронавируса в России. Узнай способ!
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Когда все это закончится: назван способ сдержать распространение коронавируса в России. Узнай способ!

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Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением на местах, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
По данным Университета Хопкинса на утро 21 апреля, Россия вошла в десятку стран по количеству заболевших коронавирусом с показателем 47 121 человек. Однако Россия уже обновила данные после выхода статистики университета, согласно им заболевших теперь 52 763. На следующей строчке, девятой, находится Китай с 83 853 заболевших. Далее идет Иран, где заболели 84 802 человек, на седьмом месте — Турция с 90 980 больных COVID-19. Лидирует по числу заболевших США — 788 920 человек.
«Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если «запылают» субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК», — сказала Лебединская.

Говоря о числе заразившихся на 1000 человек населения, она обратила внимание, что в России этот показатель составляет всего 0,29, в то время как в США он равен 2,31, во Франции — 2,3, в Италии — 2,96, в Испании — 4,23. «Но у нас особая ситуация — около 70% заболевших находятся в Москве и Московской области, и тогда этот показатель взлетает в семь раз, до 1,46», — подчеркнула она.

«Наше территориальное размещение населения, те сформировавшиеся агломерации, которые ещё недавно мы ругали за диспропорции в экономике, пока сдерживают распространение вируса. Этому способствует в немалой степени и ограничение по передвижению на транспорте», — подытожила Лебединская.

Источник: РИА Новости

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