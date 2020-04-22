Разводами и нервными срывами закончится самоизоляция из-за COVID-19 заявила психолог из Бердска

В самоизоляцию наиболее уязвимы люди с эмоционально-неуравновешенной психикой и подростки. Психолог Жанна Повисок, советует быть внимательнее к близким людям, родителям не позволять детям замыкаться в своих проблемах.

По мнению психолога Жанны Повисок, длительное нахождение дома- серьезное испытание для семьи

Длительная самоизоляция может стать причиной стресса. Как она отразится на взрослых и детях?,- рассказала 22 апреля педагог-психолог из центра «Перспектива» Жанна Повисок.

— Идет четвертая неделя самоизоляции. Говорить о том, какие должны быть правила, чтобы ее пережить благополучно поздно. Кто-то почерпнул информацию в интернете, кто-то опытным путем стабилизировал отношения в семье. Сейчас стоит вопрос: Мы адаптировались или нет? Сложнее всего переживают самоизоляцию люди с эмоционально-неуравновешенной психикой. Негативный поток информации очень большой, он вызывает тревогу и может вызвать нервный срыв,- сообщила Жанна Повисок.

Длительное нахождение дома — серьезное испытание для семьи. Выяснилось, что родители и дети не готовы к продолжительному, тесному контакту.



— Информационный, событийный фон глушил наши переживания. Собственную злость возникающую в отношениях мы приносили на работу и там разряжались. Потребность в заботе реализовывали в другом месте. Есть показатели, что часть семей распадется после самоизоляции. Чтобы этого избежать поддерживайте и проявляйте заботу о своих домочадцах, — рекомендует психолог.

Дети уйдут в себя

По словам Жанны Паулевны, негативно самоизоляция может отразиться и на подростках. Поколение Z- одинокое поколение. Они не хотят общаться по телефону, а просто пишут сообщения. Выпадает огромный блок невербального контакта. Когда им приходится общаться лично. Выясняется, что они плохо чувствуют собеседника и возникают проблемы в коммуникации. Они очень эгоистичны и крайне обидчивы. Это грозит тем, что наступит аутизация — дети уйдут в себя.

— Чего я опасаюсь как детский психолог больше всего, будет разбалансировано психо-эмоциональное состояние детей. Это могут быть и невротические реакции и расстройства личности. Не позволяйте ребенку замыкаться, используйте это время для налаживания отношений. Проговаривайте проблемы. А если не можете справиться самостоятельно обращайтесь за помощью к психологам.

Если вы или ваши дети испытывают психологические проблемы, вы можете позвонить в «Перспективу» по тел. 8-923-158- 61-00 (с 9.00 до 17.00) или на единый общероссийский номер телефона доверия- анонимно и бесплатно: 8-800-2000-122.

Автор видео Елена Белоусова