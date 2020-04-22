Мне платили черную зарплату: Кто из безработных и когда получит повышенное пособие от Путина и 3000 рублей на каждого ребенка в Бердске

Имеют на это право только официально уволенные после 1 марта 2020 года и имеющие об этом запись в трудовой книжке. Если в семье два безработных, новое пособие положено на одного. Например, с двумя детьми — 20 556 рублей в месяц до июня.

На самоизоляции многие потеряли не только доход, но и работу

Только около четырех десятков человек, потерявшие работу в Бердске, имеют право на получение повышенного пособия по безработице и по 3000 рублей на каждого ребенка, обещанные Путинум, на 21 апреля.

Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала директор бердского Центра занятости населения Елена Дмитриева.

Постановление о новых выплатах и упрощенном порядке постановки на учет по безработице был опубликован вечером 17 апреля. Разъяснено, что правила распространяются только на тех людей, кто потерял работу после 1 марта 2020 года — с начала распространения коронавируса в России и введения в связи с этим ограничительных мер, в том числе закрытия предприятий.

— В чем проблема? Люди не понимают, что уволенными считаются те, у кого есть соответствующая запись в трудовой книжке. Если они закрыли ИП или получали зарплату «в черную», или работали по договору подряда без записи в трудовой книжке, то на них это постановление не распространяется. Его суть в чем? Кто уволен после 1 марта и обратился в службу занятости населения в электронном формате, будет получать пособие по безработице в максимальном размере — 14 556 рублей. Это не зависит ни от стажа, ни от заработка. Размер пособия увеличивает на 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка только на одного безработного в семье, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Борисовна.

Например, если в семье остались официально без работы в период самоизоляции отец и мать с двумя детьми, то только один из родителей получит пособие по безработице на 6000 рублей больше — 20 556 рублей. Такие условия будут действовать в апреле, мае и июне.

— Но поскольку постановление вступает в силу с момента его опубликования, а опубликовано оно было 17 апреля, то встает вопрос о перерасчете для тех, кто встал на учет по безработице с 1 марта по 17 апреля. Возможно, им назначат новые пособия с этого дня. Но это еще не точно. Сейчас решается вопрос с Москвой. Если эта норма сохранится, то за первые 17 дней апреля безработные получат по старой схеме, то есть меньшие суммы, — прокомментировала директор бердского ЦЗН.

Выплаты по-новому никому еще не производились. Пока не ясно, будут ли накручивать районный коэффициент на выплаты в 3000 рублей на каждого ребенка. Не исключено, что сумма может увеличиться. Но все положенные деньги безработные, подходящие под новые требования, получат обязательно.

— До конца апреля люди получат, конечно, — заверила Елена Дмитриева. — Но напомню, что на повышенное пособие по безработице имеют право те, кому назначена минималка и есть несовершеннолетние дети. Если вставшему на учет после 1 марта назначено максимальное пособие и нет детей, его новая схема не коснется.

По ее словам, подходящих под требования безработных пока не так много — на 20 апреля их было 35. В основном в Центр занятости обращаются те, кто работал «в черную» и кто потерял все.

— Президент объявил нерабочие дни с сохранением минимальной зарплаты, а у них какая зарплата, если они ее не показывали. Вот и скандалят. Такие безработные имеют право только на минимальное пособие — 1800 рублей в месяц, — предупредила Елена Борисовна.

Она не берется предсказать, когда дадут разъяснения по началу действия постановления и когда начнутся выплаты. Но работа по постановке на учет безработных идет. Для сотрудников ЦЗН и других смежных служб нагрузка увеличилась в разы. Поскольку человек, оформляя заявление на портале «Работа в России», не предоставляет больше никаких документов и справок. Центры занятости сами выясняют «поднаготную» каждого в Пенсионном фонде и налоговой инспекции путем ведомственного запроса — о периодах работы, о зарплате, не является ли он предпринимателем или соучредителем.

Но пока и межведомственные взаимодействия отлажены не четко, и потенциальные безработные пытаются скрыть данные, предоставляют недостоверные сведения. Кроме того, многие не понимают сути постановления о выплатах и хотят получить здесь и сейчас как можно больше денег из тех, что обещал потерявшим работу в коронавирус президент Путин.