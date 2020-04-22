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Фото дня: Новый социализм «прокатился» в честь дня рождения Владимира Ленина по Бердску

16:04 22.04.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Около 30 горожан устроили флешмоб на своих автомобилях с ярко-красными флагами с 13.00 до 14.00.

Фото дня: Новый социализм прокатился в честь дня рождения Владимира Ленина по Бердску
Новый социализм «прокатился» по Бердску

— Это символ движения за новый социализм, который организовал Николай Платошкин. Сегодня у нас акция посвященная 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В его день рождения мы решили провести автопробег с 13.00 до 14.00, — рассказа Алексей в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 апреля.

Бердчанин признался, что стал подвижником движения за новый социализм стал сравнительно недавно — с декабря 2019 года.

Справка

Общественное движение «За новый социализм» — общественное движение, возглавляемое российским политиком, дипломатом, политологом и историком Николаем Платошкиным. Цель движения — восстановление обновленного социализма в России мирным законным путём — путём выборов.

Обновленный социализм предполагается как социализм при сохранении частной собственности, с поддержкой государством малого и среднего бизнеса, при полной партийной демократии и многообразии мнений, со смешанной экономикой, гласит Википедия.

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От редакции

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да не как, 22 апреля 2020 14:11
ну социализм..тип индустреальной эканомики при крупно товарном специализированном производстве
и национальной эканомике.
вобщем как вы, 22 апреля 2020 14:17
относитесь к индустриализму двадцатого века? а как вы относитесь к глобализму двадцатьпервого века?
Мегаполисам и кластерам?..ну как..вода мокрая.земля грязная.кароновирус вредный.
алкоголь пьяный.Ухань большой.А в Нью йорке биржа.
А у нас бессонов с обращениями к путину.
Аноним, 22 апреля 2020 14:32
НВР: Нам отлично. Молодцы.
Ждем кремлеботов в комментариях. )))
Нарушение самоизоляции или еще чего, с переходом на личности.
да наздоровье, 22 апреля 2020 15:22
доля бердска в ..рыбоорабработке на рынке ес...
вот вообще непроблема, 22 апреля 2020 15:24
доля бердской товарно фондовой биржи в мировых ценах на лососевых.
Николай, 22 апреля 2020 14:32
День рождения Владимира Ленина город приветствует отключением воды и электричества на территории санатория бердский! Нам создали обстановку 1917г., когда рухнула власть буржуев! В лихие 90-е не возможно представит, что высоко ответственные работники ЖКХ разрыли яму, и пол дня простаивает техника и не одного рабочего. Руководство города плохо понимают, что в тяжёлых условиях самоизоляции необходимо сделать ремонт как можно быстрей, чтоб не страдали старики, маленькие дети.
Аноним, 22 апреля 2020 15:30
В лихие 90-е не возможно представит, что высоко ответственные работники ЖКХ...)))
Там в браузере есть кнопочка включения проверки правописания - вы ее включите, чтобы вас смогли правильно понять.
В лихие 90-е люди на улице себе еду варили при отсутствии газа и обогревались от электричества, потому что батареи промерзали, пока трансформаторы не начали взрываться.
Да много чего негативного было в лихие 90-е, о чем не хочется вспоминать.
Аноним, 22 апреля 2020 15:39
Николай, как то всё упрощённо. Даже для отставника. В армии уравниловка и казарма только для нижних чинов. Далее уже все виды довольствия прилично различаются.
Аноним, 22 апреля 2020 14:48
Г-н Платошкин, вот в Швеции, Дании, Финляндии и др.. социализм или нет?
Или социализм в Венесуэле?
Вы к какому из них хотите притащить страну?
Если к первому, то демократия и рынок, если ко второму то ваши бредовые идеи...
дема..чито?, 22 апреля 2020 15:20
А организация труда типо как в швеции и налоги типо как там..это скажем бердск потянет?
или все, 22 апреля 2020 15:21
сведется к пупку хакамады и рукарынким бредням?
Лина, 22 апреля 2020 15:29
,,,вот в Швеции, Дании, Финляндии и др...Хих!Главный признак социализма -общественная собственность на средства производства. ,,,вот в Швеции, Дании, Финляндии ,,,нет общественной собственности на средства производства, а есть частная на средства производства. Возьмите что-ль за труд прочитать учебник формальной логики. Чтобы наконец уже не присваивать признак рынка и демократии исключительно капитализму.))-
сурьезно?, 22 апреля 2020 15:37
это вы с чего таку фигню придумали?
В швеции есть рыбаловный флот..Мировой окен звеняюсь кто приватизировал?
Аноним, 22 апреля 2020 15:41
Лина, что есть "общественная собственность"?
Может таки - государственная? Дык, она и теперь есть.
да вот еще чего, 22 апреля 2020 15:44
Швеция это не абы швеция..Это королевство швеция.
Аноним, 22 апреля 2020 16:04
Ви таки будете меня учить политэкономии, милочка?

Здесь не та площадка чтобы размещать пространный труд в виде статьи, да и лень мне.
Но для вас потружусь пояснить, раз не способны понять сами...
Речь идет не о сосализьме как формации расположенной между капитализмом и коммунизмом, а о строе опирающемся на социальную справедливость и социальную защиту немощных-убогих-сирых.

Разве не в этом сущность Социализма? Или самоцель мифическая общественная собственность на средства производства?
Ну тогда она тоже присутствует как элемент в северных демократиях воплощенная в виде владения акциями предприятий (читай-средств производства) значительной части общества. (реальное ВЛАДЕНИЕ а не мифическо-сосалистическое, как в СССРе и Венесуэлах разных)

Устал, пожалуй, на этом остановлюсь и закончу бессмысленный спор с методичкой
Аноним, 22 апреля 2020 16:23
да вот еще чего, 22 апреля 2020 15:44
Швеция это не абы швеция..Это королевство швеция.

Шо, серьезно? Там и король есть? Как у нас, в Кремле??
Аноним, 22 апреля 2020 16:25
А в Китае что?
И почему эту мелкую страну все время забывают упомянуть в назидание?
да да да..., 22 апреля 2020 16:28
в швеции как и в англии номинально частной собственности вообще то нет.
Но что интересно это ни кому и ни чем не мешает.рассказывать про демакратию.
Аноним, 22 апреля 2020 16:38
16:04! Можно чуть дополню. Акции акциями. Но в Швеции всё-таки к социализму постепенно пришли (а не построили подобие его, предварительно замутив экспроприацию). И никаких классов-гегемонов, а относительно справедливое распределение прибавочного продукта через налоги. Протестантизм опять же, осуждающий желание бравировать бедностью.
Аноним, 22 апреля 2020 15:37
Цирк )))))

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