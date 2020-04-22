На грани нервного срыва: в самоизоляцию обратились к психологам 14 семей Бердска

Родителям важно, не позволять детям замыкаться в себе, а использовать время самоизоляции для налаживания отношений. Если вы или ваши дети испытывают психологические проблемы, вы можете позвонить в «Перспективу» по тел. 8-923-158- 61-00 (с 9.00 до 17.00).

По словам Натальи Деминой, родителям оказывается психологическая помощь

C 30 марта школы Бердска перешли на дистанционное обучение. Дети и родители перейдя на новый формат испытывают трудности. Некоторые переживают стресс и обращаются за помощью к специалистам.

— С 30 марта по 20 апреля в центр «Перспектива» обратились 14 родителей. Им была оказана консультативная помощь по телефону по проведению развивающих занятий в домашних условиях. Специалисты рассказали обеспокоенным мамам и папам об особенностях воспитании и развития ребенка в период карантина, — сообщила 20 апреля заместитель директора центра «Перспектива» Наталья Демина.

Специалисты службы подготовили памятки, по рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации, как родителям справиться со стрессом и как подросткам пережить беспокойство из-за коронавируса.



Педагог-психолог центра «Перспектива» Жанна Повисок, советует родителям, не позволять детям замыкаться в себе, а использовать время самоизоляции для налаживания отношений.— Проговаривайте проблемы. А если не можете справиться самостоятельно обращайтесь за помощью к психологам,- советует специалист.

Если вы или ваши дети испытывают психологические проблемы, вы можете позвонить в «Перспективу» по тел. 8-923-158- 61-00 (с 9.00 до 17.00) или на единый общероссийский номер телефона доверия- анонимно и бесплатно: 8-800-2000-122.