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На грани нервного срыва: в самоизоляцию обратились к психологам 14 семей Бердска

22:08 22.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Родителям важно, не позволять детям замыкаться в себе, а использовать время самоизоляции для налаживания отношений. Если вы или ваши дети испытывают психологические проблемы, вы можете позвонить в «Перспективу» по тел. 8-923-158- 61-00 (с 9.00 до 17.00).

На грани нервного срыва: в самоизоляцию обратились к психологам 14 семей Бердска
По словам Натальи Деминой, родителям оказывается психологическая помощь
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
На грани нервного срыва: в самоизоляцию обратились к психологам 14 семей Бердска

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C 30 марта школы Бердска перешли на дистанционное обучение. Дети и родители перейдя на новый формат испытывают трудности. Некоторые переживают стресс и обращаются за помощью к специалистам.

— С 30 марта по 20 апреля в центр «Перспектива» обратились 14 родителей. Им была оказана консультативная помощь по телефону по проведению развивающих занятий в домашних условиях. Специалисты рассказали обеспокоенным мамам и папам об особенностях воспитании и развития ребенка в период карантина, — сообщила 20 апреля заместитель директора центра «Перспектива» Наталья Демина.

Специалисты службы подготовили памятки, по рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации, как родителям справиться со стрессом и как подросткам пережить беспокойство из-за коронавируса.

Педагог-психолог центра «Перспектива» Жанна Повисок, советует родителям, не позволять детям замыкаться в себе, а использовать время самоизоляции для налаживания отношений.
— Проговаривайте проблемы. А если не можете справиться самостоятельно обращайтесь за помощью к психологам,- советует специалист.

Если вы или ваши дети испытывают психологические проблемы, вы можете позвонить в «Перспективу» по тел. 8-923-158- 61-00 (с 9.00 до 17.00) или на единый общероссийский номер телефона доверия- анонимно и бесплатно: 8-800-2000-122.

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От редакции

Как вы переживаете самоизоляцию?

Аноним, 22 апреля 2020 17:15
Вообще не поняла по какому поводу обращались родители? Не заметно, что дети в городе врали в депрессию-вон с утра до позднего вечера носятся и орут дурниной во дворе, как с утра их выставят за порог, так покоя никакого для людей из за бедных диточек, у ставших от дистанционного обучения!
Аноним, 22 апреля 2020 22:54
Остается только посочувствовать, кто мучается от таких деточек, у которых по факту нет родителей.
Аноним, 22 апреля 2020 23:20
Звонил в органы опеки, в нашем доме живет примерно двухгодовалая девочка, которая не имеет родителей, родителей вообще никто не видел, с того времени как она родилась, бабушка потребляет со своим сожителем, сожитель,видимо,избивает свою сожительницу (бабушку) на глазах у малолетней внучки, соседи все это слышали в 4 утра, как сожитель душил бабушку маленькой девочки.

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