Лидер Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо. Смотрите видео

Накануне на заседании Оперштаба по предотвращению распространению коронавируса на территории ЧР, отвечая на вопрос жителя республики о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских глава региона посоветовал мужчинам побриться налысо.
И уже сегодня Кадыров сам воспользовался этой возможностью.
— Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо, — сказал глава региона.
Источник: grozny-inform.ru
Да пофигу ))))))))))))))))))))))))))))
Совсем запутали, как правильно-то: Рамзан сейчас бритый или стриженный? Или - что в лоб, что по лбу...