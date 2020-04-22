Лидер Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо. Смотрите видео

Отвечая на вопрос жителя республики о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских глава региона посоветовал мужчинам побриться налысо. И сам последовал своему совету.

Кадыров сам воспользовался этой возможностью

Накануне на заседании Оперштаба по предотвращению распространению коронавируса на территории ЧР, отвечая на вопрос жителя республики о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских глава региона посоветовал мужчинам побриться налысо.



И уже сегодня Кадыров сам воспользовался этой возможностью.

— Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо, — сказал глава региона.

Источник: grozny-inform.ru