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Лидер Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо. Смотрите видео

15:27 22.04.2020 Фото: скриншот видео
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Отвечая на вопрос жителя республики о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских глава региона посоветовал мужчинам побриться налысо. И сам последовал своему совету.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо. Смотрите видео
Кадыров сам воспользовался этой возможностью

Накануне на заседании Оперштаба по предотвращению распространению коронавируса на территории ЧР, отвечая на вопрос жителя республики о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских глава региона посоветовал мужчинам побриться налысо.

И уже сегодня Кадыров сам воспользовался этой возможностью.

— Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо, — сказал глава региона.

Источник: grozny-inform.ru

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От редакции

А вы готовы побриться?

Аноним, 22 апреля 2020 15:31
Ну ничего себе, сам рамзан .....
Да пофигу ))))))))))))))))))))))))))))
Аноним, 22 апреля 2020 16:19
Стрижём бороды, голову бреем?
Совсем запутали, как правильно-то: Рамзан сейчас бритый или стриженный? Или - что в лоб, что по лбу...
Аноним, 22 апреля 2020 16:40
Лишь бы из «обоймы» не выкинули - может ещё увидим, как кто-то из провинившихся небожителей месяц МРОТ жевать будет под кинокамерой

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