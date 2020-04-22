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Розыск: На видео попала укравшая кредитку «Альфабанка» у стюардессы и «прокутившая» 10 тыс. рублей за полдня неизвестная в Бердске

15:24 22.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Скриншот с видео
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Дама начала тратить с бердского кафе «Кренделек», купив воды за 35 рублей. Затем расходы в новосибирских магазинах возрастали, но не больше 1000 рублей. После 16-й покупки банк заблокировал карту. Бортпроводники сидят без работы из-за коронавируса.

Розыск: На видео попала укравшая кредитку «Альфабанка» у стюардессы и «прокутившая» 10 тыс. рублей за полдня неизвестная в Бердске
На записи с камер отчетливо видно, что дама расплачивается в «Крендельке» картой «Альфабанка»

Осталась без кредитной карты и без денег бортпроводница из Бердска. Анна 20 апреля забыла карту «Альфабанка» в банкомате. И этим воспользовался очередной посетитель терминала. Потерпевшая выявила воровство по смс-сообщениям из банка об операциях с кредиткой. В итоге за день с чужой карты сняли около 10 тыс. рублей.
— Мы узнали, кто это. Женщина снимала несколько раз до 1000 рублей без пин-кода. Мы обратились в полицию. Но нам сказали, что сначала решат, в чьей юрисдикции находится инцидент, так как дама пользовалась картой и в Бердске, и в Новосибирске, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Виталий, друг Анны.

За вторник неизвестный проделал с картой Анны 16 операций. По словам Виталия, в бердской полиции завили, что пока думают, возбуждать уголовное дело или 16 административных правонарушений.

— Сам «Альфабанк» карту заблокировал за подозрительные операции. И прислал смс об этом. Аня зашла в «историю», а там уже 9067 рублей исчезли, — отметил Виталий.

Они вычислили, что первая покупка, вероятно, пробная, по кредитке была сделана в «Крендельке», павильоне-закусочной возле ДК «Родина» в Бердске. По записи с камер видеонаблюдения Анна и Виталий выяснили, кто пользовался их картой. Отчетливо видно, как молодая женщина расплачивается красной картой — прикасается к кассе. Дама приобрела бутылку воды за 35 рублей. Записи с камер и скриншоты есть у потерпевших. Они готовы обнародовать их, чтобы быстрее найти воришку.

— Потом, она уехала в Новосибирск, потому что все дальнейшие операции с картой пошли оттуда — по 600, 700, 800, 900 рублей. Из новосибирских магазинов. Полиция пока не дает никакой ясности. Говорят, нужно выяснить, был ли умысел. Но это же, извините, идиотизм. Человек же соображает, что взял чужую карту с чужими деньгами, что без пароля можно истрать до 1000 рублей, — прокомментировал Виталий.

По словам Анны, дознаватель из бердского отдела полиции порекомендовал распространить фото и видео из «Кренделька» в соцсетях, чтобы быстрее найти вора.
— По горячим следам, думаю, можно найти. Если полиция решит завести 16 административок, я пойду в прокуратуру. На мой взгляд, здесь три статьи Уголовного кодекса — кража, мошенничество и трата чужого имущества. Продавец из «Кренделька» готов составить ее фоторобот, если не будет достаточно записи. Он, говорит, заметил, что посетительница неестественно крутила в руках карту. Но не продать товар он не мог. Это 100% она — расчет в магазине и оплата в моей «истории» совпадают минута в минуту, — высказалась Анна.

И она, и Виталий сейчас находятся в сложном финансовом положении. Оба работают бортпроводниками. А как известно, авиакомпании в пандемию коронавируса не летают. Все сотрудники сидят по домам. И ждут, когда государство, как обещало поможет деньгами, и когда возобновятся авиасообщения. Но дату окончания эпидемии и открытия границ никто не может предугадать на 100%.
— Мы не летаем, ничего не происходит. Нам платят оклад 15 тыс. рублей. Хоть за это спасибо. Но сейчас придется 10 тыс. вернуть «Алфабанку» за чужие траты, — сокрушается Виталий.

В управлении МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» пояснили, что по написанному заявлению о преступлении полицейские однозначно начнут проверку. А потерпевшие могут оказать существенную помощь.

— Потерпевший имеет право самостоятельно собирать доказательства. По заявлению должны принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе и сообщить об этом заявителю, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 апреля, дежурный офицер пресс-службы регионального управления МВД Сергей Страдымов, отметив, что фото- и видеоматериалы безусловно будут способствовать раскрытию преступления.

Замначальника следственного отдела бердской полиции Наталья Теряева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что заявление по краже кредитной карты еще находится в работе, решения по нему еще не принято. Но подполковник юстиции отметила, что фото и видео поможет установить личность подозреваемой. Узнавшие женщину, могут обращаться в отдел МВД по Бердску, телефон дежурной части 3-00-23. Информацию передадут в уголовный розыск.

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От редакции

Найдут воровку?

Дмитрий, 22 апреля 2020 16:06
Конечно. Система распознавания лиц у нас только с ккронавирусными работает?
Михаил, 22 апреля 2020 16:49
Она очнулась только после 16-й смс-ки от банка? Или решила сэкономить на мобильном банке?

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