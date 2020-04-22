Отец жестоко трубой избил сына за отказ отжиматься от пола. Избиение попало на видео. СК возбудил уголовное дело

Несколько дней назад по разным чатам начали пересылать видео, где мужчина, говорящий на кыргызском языке, избивает ребёнка сначала руками, затем — железной трубой.

Мужчина, говорящий на кыргызском языке, избивает ребёнка сначала руками, затем — железной трубой

Очень жёсткое видео из Москвы. На мужчину, который избивает своего ребёнка за отказ отжиматься, уже возбудили уголовное дело.

Несколько дней назад по разным чатам начали пересылать видео, где мужчина, говорящий на кыргызском языке, избивает ребёнка сначала руками, затем — железной трубой. Такое наказание мальчик получает за то, что не хочет отжиматься. Видео увидели в полиции, и там вышли на семью, которая жила в доме на Оршанской улице. Мальчика с синяками и ссадинами по всему телу в сопровождении полицейских привезли в травмпункт.

А его отца — в отделение полиции. В итоге на 34-летнего Эдельбека Абдинозарова уже возбудили уголовное дело по статье «Истязание». Ему светит от трёх до восьми лет.

Источник: t.me/bazabazon