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Куда исчез мэр Бердска? Работает в режиме самоизоляции из-за COVID-19 Евгений Шестернин

15:35 22.04.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Евгений Анатольевич с раннего утра до вечера находится на рабочем месте. Каждое утро он проводит объезд города. Но ограничил контакты.

Куда исчез мэр Бердска? Работает в режиме самоизоляции из за COVID 19 Евгений Шестернин
Евгений Шестернин продолжает работу несмотря на коронавирус

Куда исчез мэр Бердска Евгений Шестернин, спрашивают читатели «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, в стране объявлены нерабочие дни до 30 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но власть работает. Однако, из-за отмены мероприятий и привычных еженедельных аппаратных с подчиненными, Евгений Шестернин «пропал» из поля зрения СМИ. Все же. Сегодня, 22 апреля, мэр Бердска ответил, как он соблюдает объявленный в России режим самоизоляции.

— Я на работе. Работаю в обычном режиме. Ограничиваю контакты, стараюсь проводить совещания селекторного типа. Каждое утро делаю объезд по городу, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич сегодня, 22 апреля.

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От редакции

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Аноним, 22 апреля 2020 15:53
Ну слава богу, Евгений Анатольевич на месте, а то уже горожане переживают! Желаем здоровья!
Аноним, 22 апреля 2020 15:54
Мэр накажет Захарова, который не хочет соблюдать режим самоизоляции, как это делает мэр?
Самоизоляции от СМИ?
evro, 22 апреля 2020 16:28
Евгений Анатольевич, вам не объезжать город нужно,а пройтись пешком дабы убедиться,что пылюка кругом невыносимая, даже рано утром. Необходимо поливать дороги,почему то этого не делают соответствующие организации.
Аноним, 22 апреля 2020 16:47
А мы думали, что спрятался от коронавируса, в его возрасте он может быть опасен.

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