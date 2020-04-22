Куда исчез мэр Бердска? Работает в режиме самоизоляции из-за COVID-19 Евгений Шестернин

Евгений Анатольевич с раннего утра до вечера находится на рабочем месте. Каждое утро он проводит объезд города. Но ограничил контакты.

Евгений Шестернин продолжает работу несмотря на коронавирус

Куда исчез мэр Бердска Евгений Шестернин, спрашивают читатели «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, в стране объявлены нерабочие дни до 30 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но власть работает. Однако, из-за отмены мероприятий и привычных еженедельных аппаратных с подчиненными, Евгений Шестернин «пропал» из поля зрения СМИ. Все же. Сегодня, 22 апреля, мэр Бердска ответил, как он соблюдает объявленный в России режим самоизоляции.

— Я на работе. Работаю в обычном режиме. Ограничиваю контакты, стараюсь проводить совещания селекторного типа. Каждое утро делаю объезд по городу, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич сегодня, 22 апреля.