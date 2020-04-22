Куда исчез мэр Бердска? Работает в режиме самоизоляции из-за COVID-19 Евгений Шестернин

Куда исчез мэр Бердска Евгений Шестернин, спрашивают читатели «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, в стране объявлены нерабочие дни до 30 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но власть работает. Однако, из-за отмены мероприятий и привычных еженедельных аппаратных с подчиненными, Евгений Шестернин «пропал» из поля зрения СМИ. Все же. Сегодня, 22 апреля, мэр Бердска ответил, как он соблюдает объявленный в России режим самоизоляции.
— Я на работе. Работаю в обычном режиме. Ограничиваю контакты, стараюсь проводить совещания селекторного типа. Каждое утро делаю объезд по городу, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич сегодня, 22 апреля.
Самоизоляции от СМИ?