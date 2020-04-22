Что входит в приданое для новорожденного в Бердске?

Что купить для дома



• Пять распашонок из хлопчатобумажной тонкой ткани

• Десять ползунков, которые зимой, или в холодное время года, должны быть потолще, а, соответственно, летом или в теплое время, – потоньше

• Три слюнявчика для смены

• Две вязанные теплые кофточки

• Пинетки – две пары

• Два чепчика

• Одна теплая шапочка или чепчик

• Кроватка, которая должна быть из цельного дерева или древесностружечной плиты (ДСП)

• Матрас

• Сменные постельные принадлежности

• Столик для пеленания и обработки кожи малыша после купания

• Семь пеленками из фланелевой ткани

• Тридцать тонких пеленок (если будете пеленать)

• Памперсы для малыша

• Предметы по уходу: бинт и вата, две или три пипетки, аптечка, которую вы должны составить вместе с вашим педиатром; детская ванночка; детские тальк, крем или масло, мыло; детские закругленные ножницы для обрезания вырастающих у малыша ноготков; бутылочки (вместе с сосками)



Что купить для роддома



• Две или три распашонки

• От пяти до шести ползунков, если пеленание вами не будет запланировано

• Две или три тонкие пеленки и столько же фланелевых

• Три чепчика тоненьких и такое же количество теплых

• Памперсы для малыша с первых минут его жизни

• Бутылочка, если акушер-гинеколог порекомендует сцеживать молоко