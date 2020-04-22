Что входит в приданое для новорожденного в Бердске?

Беременность и рождение малыша является настоящим чудом в жизни каждой семейной пары. Чтобы главное чудо произошло без неприятных сюрпризов, необходимо знать, что нужно новорожденному на первое время. Нужна ли серебряная ложка?
Беременность и рождение малыша является настоящим чудом в жизни каждой семейной пары. Чтобы главное чудо произошло без неприятных сюрпризов, необходимо знать, что нужно новорожденному на первое время. Нужна ли серебряная ложка?
Что купить для дома
• Пять распашонок из хлопчатобумажной тонкой ткани
• Десять ползунков, которые зимой, или в холодное время года, должны быть потолще, а, соответственно, летом или в теплое время, – потоньше
• Три слюнявчика для смены
• Две вязанные теплые кофточки
• Пинетки – две пары
• Два чепчика
• Одна теплая шапочка или чепчик
• Кроватка, которая должна быть из цельного дерева или древесностружечной плиты (ДСП)
• Матрас
• Сменные постельные принадлежности
• Столик для пеленания и обработки кожи малыша после купания
• Семь пеленками из фланелевой ткани
• Тридцать тонких пеленок (если будете пеленать)
• Памперсы для малыша
• Предметы по уходу: бинт и вата, две или три пипетки, аптечка, которую вы должны составить вместе с вашим педиатром; детская ванночка; детские тальк, крем или масло, мыло; детские закругленные ножницы для обрезания вырастающих у малыша ноготков; бутылочки (вместе с сосками)
Что купить для роддома
• Две или три распашонки
• От пяти до шести ползунков, если пеленание вами не будет запланировано
• Две или три тонкие пеленки и столько же фланелевых
• Три чепчика тоненьких и такое же количество теплых
• Памперсы для малыша с первых минут его жизни
• Бутылочка, если акушер-гинеколог порекомендует сцеживать молоко
• Пять распашонок из хлопчатобумажной тонкой ткани
• Десять ползунков, которые зимой, или в холодное время года, должны быть потолще, а, соответственно, летом или в теплое время, – потоньше
• Три слюнявчика для смены
• Две вязанные теплые кофточки
• Пинетки – две пары
• Два чепчика
• Одна теплая шапочка или чепчик
• Кроватка, которая должна быть из цельного дерева или древесностружечной плиты (ДСП)
• Матрас
• Сменные постельные принадлежности
• Столик для пеленания и обработки кожи малыша после купания
• Семь пеленками из фланелевой ткани
• Тридцать тонких пеленок (если будете пеленать)
• Памперсы для малыша
• Предметы по уходу: бинт и вата, две или три пипетки, аптечка, которую вы должны составить вместе с вашим педиатром; детская ванночка; детские тальк, крем или масло, мыло; детские закругленные ножницы для обрезания вырастающих у малыша ноготков; бутылочки (вместе с сосками)
Что купить для роддома
• Две или три распашонки
• От пяти до шести ползунков, если пеленание вами не будет запланировано
• Две или три тонкие пеленки и столько же фланелевых
• Три чепчика тоненьких и такое же количество теплых
• Памперсы для малыша с первых минут его жизни
• Бутылочка, если акушер-гинеколог порекомендует сцеживать молоко
Календарь посещения врачей в первый год жизни
Кроме ежемесячных осмотров педиатра, в определенные месяцы следует посещать узких специалистов
Кроме ежемесячных осмотров педиатра, в определенные месяцы следует посещать узких специалистов
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