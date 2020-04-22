Священники РПЦ из одного прихода заразились коронавирусом в Новосибирске

Священники целого прихода Русской православной церкви во главе с настоятелем заболели коронавирусом в Новосибирске, узнала Тайга.инфо. У части диагноз официально пока не подтвержден.
Коронавирус обнаружен у настоятеля новосибирского храма Всех святых, в земле российской просиявших, сообщил Тайге.инфо источник, знакомый с ситуацией. По его словам, заразился не только протоиерей, но и часть священников всего прихода.
Не у всех пока официально подтвержденный диагноз, добавил собеседник редакции. Точное количество не называется.
Власти объявили о том, что один из священнослужителей заболел, 21 апреля. Но чиновники не назвали ни имя, ни место. «В настоящий момент расследование эпидемиологическое проводится», — говорила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.
Кроме того, телеграм-каналу «Церквач» известно о заражении духовника гимназии Сергия Радонежского. И гимназия, и храм находятся в новосибирском Академгородке.
Власти Новосибирской области с 18 апреля приостановили посещение культовых зданий всех конфессий для всех граждан, кроме священнослужителей. В частности, без прихожан проходили пасхальные богослужения в храмах РПЦ.
В регионе известно о 151 случае заболевания коронавирусом. Четверо пациентов умерли.
Источник: tayga.info
И по какой статье его можно привлечь, если кто знает.
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Это вместе со священниками или без них?
Или статистика уже поменялась, а штабы молчат, чтобы не сеять панику?