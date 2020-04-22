Священники РПЦ из одного прихода заразились коронавирусом в Новосибирске

Коронавирус обнаружен у настоятеля новосибирского храма Всех святых, в земле российской просиявших, сообщил Тайге.инфо источник, знакомый с ситуацией.

Власти объявили о том, что один из священнослужителей заболел, 21 апреля

Священники целого прихода Русской православной церкви во главе с настоятелем заболели коронавирусом в Новосибирске, узнала Тайга.инфо. У части диагноз официально пока не подтвержден.

Коронавирус обнаружен у настоятеля новосибирского храма Всех святых, в земле российской просиявших, сообщил Тайге.инфо источник, знакомый с ситуацией. По его словам, заразился не только протоиерей, но и часть священников всего прихода.

Не у всех пока официально подтвержденный диагноз, добавил собеседник редакции. Точное количество не называется.

Власти объявили о том, что один из священнослужителей заболел, 21 апреля. Но чиновники не назвали ни имя, ни место. «В настоящий момент расследование эпидемиологическое проводится», — говорила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Кроме того, телеграм-каналу «Церквач» известно о заражении духовника гимназии Сергия Радонежского. И гимназия, и храм находятся в новосибирском Академгородке.

Власти Новосибирской области с 18 апреля приостановили посещение культовых зданий всех конфессий для всех граждан, кроме священнослужителей. В частности, без прихожан проходили пасхальные богослужения в храмах РПЦ.

В регионе известно о 151 случае заболевания коронавирусом. Четверо пациентов умерли.

Источник: tayga.info