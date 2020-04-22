Библейский голод может наступить в мире из COVID-19, заявили в ВОЗ

Глобальное распространение COVID-19 в этом году спровоцировало «худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны», исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли.

В 2019 году 135 миллионов человек в 55 странах испытывали острую нехватку продовольствия

Мир сталкивается не только с «глобальной пандемией в области здравоохранения, но и с глобальной гуманитарной катастрофой», заявил во вторник Совету ООН по продовольственной помощи Совету Безопасности по видеосвязи.

Отмечая, что глобальное распространение COVID-19 в этом году спровоцировало «худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны», исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ( МПП ) Дэвид Бизли указал на углубление кризисов, более частые стихийные бедствия и изменение погодных условий, говоря «мы уже сталкиваемся с идеальным штормом».

Поскольку миллионы мирных жителей стран, пострадавших от конфликтов, находятся на грани голода, он сказал: «Голод — это очень реальная и опасная возможность».

Г-н Бизли нарисовал мрачную картину того, как 135 миллионов человек сталкиваются с кризисным уровнем голода или хуже, в сочетании с дополнительными 130 миллионами на грани голода, вызванного Коронавирусом , отметив, что ВПП в настоящее время предлагает спасательный круг для почти 100 миллионов человек — по сравнению с примерно 80 миллионов всего несколько лет назад.

«Если мы не сможем связаться с этими людьми с помощью спасительной помощи, в которой они нуждаются, наш анализ показывает, что 300 000 человек могут умереть от голода каждый день в течение трехмесячного периода», — заявил он. «Это не включает в себя увеличение голода из-за COVID-19».

Запрос помощи

Отметив, что ВПП является «логистической магистралью» для гуманитариев и «тем более, в настоящее время для глобальных усилий по преодолению пандемии COVID-19», глава ВПП призвал Совет «возглавить путь».

«Прежде всего, нам нужен мир», — сказал он.

Он попросил, чтобы все участники боевых действий предоставили «быстрый и беспрепятственный» гуманитарный доступ к уязвимым общинам и приняли скоординированные меры по оказанию помощи в целях спасения жизни наряду с новым финансированием в размере 350 млн. Долл. США для создания сети логистических центров для поддержания гуманитарной деятельности во всем мире. цепочки поставок движутся.

Г-н Бизли также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения: «Если мы не будем готовиться и действовать сейчас — чтобы обеспечить доступ, избежать дефицита финансирования и сбоев в торговле — мы можем столкнуться с множественным голодом библейских масштабов в течение коротких нескольких месяцев. »

В заключение он подчеркнул, что «у нас нет времени на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро — и давайте действовать быстро».

Связь между конфликтом и продовольственной безопасностью

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ( ФАО ) Цюй Дунюй рассказал о том, как недавно выпущенный Глобальный доклад о продовольственном кризисе за 2020 год четко связывает конфликты и растущий уровень острой нехватки продовольствия.

На фоне того, что в 2019 году 135 миллионов человек в 55 странах испытывали острую нехватку продовольствия, почти 60 процентов из которых жили в условиях конфликтов или нестабильности, он назвал Йемен самым серьезным в мире кризисом в области продовольствия и недоедания в этом году, заявив, что число остро поставленных продуктов питания — небезопасные люди там «превысят 17 миллионов».

Руководитель ФАО также провел связь между вмешательством средств к существованию и мирными процессами, отметив, что «необходимы согласованные действия среди участников гуманитарной деятельности, развития и мира для устранения коренных причин острой нехватки продовольствия».

Отметив, что «прогнозы продовольственной безопасности на 2020 год выглядят мрачно», он подчеркнул важность раннего предупреждения и быстрых действий для предотвращения отсутствия продовольственной безопасности, вызванного конфликтами.

В то время как конфликты, экстремальные погодные условия, саранча, экономические потрясения, а теперь и COVID-19, вероятно, «подтолкнут больше людей к острой продовольственной безопасности», г-н Цюй увидел луч надежды, сказав, что «внимательно следя за развитием этих потрясений» Мы можем быстро вмешаться, чтобы смягчить их последствия ».

Отметив, что широко распространенные конфликты и нестабильность ведут к отсутствию продовольственной безопасности и что уменьшение или предотвращение конфликтов уменьшает и предотвращает голод, в заключение глава ФАО сказал: «Мы мобилизовали наши организации способами, невиданными с момента основания ООН».

Полевые препятствия

Бывший высокопоставленный чиновник ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн, ныне генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев, обратился к Совету Безопасности за помощью в устранении препятствий на местах для охвата голодных людей, живущих в условиях военного времени.

«За 40 лет работы гуманитарным работником я никогда не видел столько людей, перемещенных в результате конфликта», — сказал он.

«Мы видим, что более длительные, более жестокие конфликты вызывают все больший голод, поскольку семьи покидают свои дома, свои фермы, свои поля и свои средства к существованию, и они становятся зависимыми от щедрости принимающих общин, которые сами находятся в сложной ситуации».

Он уточнил, что в Буркина-Фасо всего за один год число вынужденных переселенцев увеличилось в 10 раз, сказав, что «нигде в мире» такого обострения не наблюдалось.

Чтобы смягчить гуманитарную ситуацию, г-н Эгеланн сделал пять «конкретных запросов», начиная с «безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем и везде».

Он также подчеркнул необходимость укрепления гуманитарной дипломатии для оказания помощи людям и усиления «конфликта», сказав, что, информируя стороны о защищенных гуманитарных объектах и ​​автоколоннах с гуманитарной помощью, гуманитарные организации могут оказывать поддержку, не подвергаясь нападениям.

«Самое главное», заключил г-н Эгеланн, «должна быть ответственность за атаки на защищенные сайты».

Источник: news.un.org