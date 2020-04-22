Сколько присвоили от продажи Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия отдела МВД Бердска Зорин с подельниками?

Суд выслушал выводы второй экспертизы, установившей стоимость авто в 1 млн рублей. По версии следствия, обвиняемые в мошенничестве бывшие полицейские отдали владельцу машины, являвшейся вещдоком, после продажи лишь 400 тыс. От размера остатка зависит тяжесть наказания.

На скамье подсудимых бывшие полицейские Алексей Зорин, Иван Мощенко и Богдан Кравчук

Вторую оценку автомобиля Mitsubishi Outlander, который являлся вещдоком по делу о наркоторговле и который, по версии следствия, продал бывший начальник следственного отдела полиции Бердска Алексей Зорин, озвучили 21 апреля в Бердском городском суде. Напомним, что на скамье подсудимых вместе с Зориным его коллеги по отделу МВД Иван Мощенко и Богдан Кравчук.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на этот раз эксперты посчитали, что на 21 февраля 2019 года, когда совершалась сделка купли-продажи машины, она стоила 1 млн 334 рубля 89 копеек. По словам гособвинителя Ольги Ветровой, первая экспертиза оценила авто почти в 1,5 млн рублей.

— А потерпевшему Абрамову они отдали 400 тыс. рублей, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора.

По версии следствия трое полицейских из Бердска сговорились, чтобы перепродать и нажиться от продажи Mitsubishi Outlander, принадлежащий обвиняемому в наркоторговле Алексею Абрамову. Но он заявил в суде: правоохранители хотели ему помочь, продав машину для лечения его бабушки.

При аресте было ясно, что на все имущество подозреваемого в сбыте наркотиков будет наложен арест, в том числе и на машину. Дескать, он просил купить его машину самих полицейских, ссылаясь на то, что ему нужно помочь деньгами больной бабушке. И если бы автомобиль был продан, то не был бы изъят.

— К продаже автомобиля Абрамова никто не принуждал. Абсолютно никакого давления не было оказано. Если бы он отказался его продавать, никто бы настаивать не стал, — заверял в судебном заседании Мощенко.

Оценка автомобиля в итоге может повлиять на наказание для троих фигурантов.

— Если вторая экспертная оценка будет учтена судом, то в деле именно такая сумма будет установлена. Если уменьшилась сумма стоимости автомобиля, то для подсудимых это положительно. Возможно, посчитают, что они меньше присвоили, — отметила Ольга Ветрова.

Но говорить однозначно пока не приходится, так как завершилось судебное следствие и на 24 апреля назначено начало судебных прений. По словам гособвинителя, будут они долгими, поскольку фигурантов трое и материалы на каждого «достаточно объемные».

Напомним, 21 октября 2019 года судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич начала рассмотрение уголовного дела в отношении Зорина и двух его коллег из отдела нарконтроля — оперуполномоченного Богдана Кравчука и и. о. начальника отдела Ивана Мощенко, осужденных за хищение вещественных доказательств, второй раз.

Отменить приговоры, провозглашенные судьей бердского горсуда 25 июня 2019 года, потребовал в областном суде по апелляционному представлению прокурор Бердска Роман Сивак, посчитавший необоснованным рассмотрение дела в особом порядке. Особый порядок, был выбран из-за того, что фигуранты признавали свою вину. Но на стадии следствия признались не все.

Подсудимые находятся в СИЗО — срок ареста продлен до 6 июня 2020 года. Это решение суда фигуранты обжаловали в областном суде, но безуспешно, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Дело Зорина

По данным следователей, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела наркоконтроля: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей.

Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области.

При вынесении первого приговора троим экс-полицейским судья бердского городского суда Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию.

Судья назначила Алексею Зорину 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет. Но по жалобе прокурора дело направлено на повторное рассмотрение. Новый процесс начала судья Татьяна Васюхневич 21 октября 2019 года. И оно близится к завершению.