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Сколько присвоили от продажи Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия отдела МВД Бердска Зорин с подельниками?

19:00 22.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Суд выслушал выводы второй экспертизы, установившей стоимость авто в 1 млн рублей. По версии следствия, обвиняемые в мошенничестве бывшие полицейские отдали владельцу машины, являвшейся вещдоком, после продажи лишь 400 тыс. От размера остатка зависит тяжесть наказания.

Сколько присвоили от продажи Mitsubishi Outlander наркоторговца экс начальник следствия отдела МВД Бердска Зорин с подельниками?
На скамье подсудимых бывшие полицейские Алексей Зорин, Иван Мощенко и Богдан Кравчук

Вторую оценку автомобиля Mitsubishi Outlander, который являлся вещдоком по делу о наркоторговле и который, по версии следствия, продал бывший начальник следственного отдела полиции Бердска Алексей Зорин, озвучили 21 апреля в Бердском городском суде. Напомним, что на скамье подсудимых вместе с Зориным его коллеги по отделу МВД Иван Мощенко и Богдан Кравчук.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на этот раз эксперты посчитали, что на 21 февраля 2019 года, когда совершалась сделка купли-продажи машины, она стоила 1 млн 334 рубля 89 копеек. По словам гособвинителя Ольги Ветровой, первая экспертиза оценила авто почти в 1,5 млн рублей.

— А потерпевшему Абрамову они отдали 400 тыс. рублей, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора.

По версии следствия трое полицейских из Бердска сговорились, чтобы перепродать и нажиться от продажи Mitsubishi Outlander, принадлежащий обвиняемому в наркоторговле Алексею Абрамову. Но он заявил в суде: правоохранители хотели ему помочь, продав машину для лечения его бабушки.

При аресте было ясно, что на все имущество подозреваемого в сбыте наркотиков будет наложен арест, в том числе и на машину. Дескать, он просил купить его машину самих полицейских, ссылаясь на то, что ему нужно помочь деньгами больной бабушке. И если бы автомобиль был продан, то не был бы изъят.
— К продаже автомобиля Абрамова никто не принуждал. Абсолютно никакого давления не было оказано. Если бы он отказался его продавать, никто бы настаивать не стал, — заверял в судебном заседании Мощенко.

Оценка автомобиля в итоге может повлиять на наказание для троих фигурантов.
— Если вторая экспертная оценка будет учтена судом, то в деле именно такая сумма будет установлена. Если уменьшилась сумма стоимости автомобиля, то для подсудимых это положительно. Возможно, посчитают, что они меньше присвоили, — отметила Ольга Ветрова.

Но говорить однозначно пока не приходится, так как завершилось судебное следствие и на 24 апреля назначено начало судебных прений. По словам гособвинителя, будут они долгими, поскольку фигурантов трое и материалы на каждого «достаточно объемные».

Напомним, 21 октября 2019 года судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич начала рассмотрение уголовного дела в отношении Зорина и двух его коллег из отдела нарконтроля — оперуполномоченного Богдана Кравчука и и. о. начальника отдела Ивана Мощенко, осужденных за хищение вещественных доказательств, второй раз.

Отменить приговоры, провозглашенные судьей бердского горсуда 25 июня 2019 года, потребовал в областном суде по апелляционному представлению прокурор Бердска Роман Сивак, посчитавший необоснованным рассмотрение дела в особом порядке. Особый порядок, был выбран из-за того, что фигуранты признавали свою вину. Но на стадии следствия признались не все.

Подсудимые находятся в СИЗО — срок ареста продлен до 6 июня 2020 года. Это решение суда фигуранты обжаловали в областном суде, но безуспешно, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Дело Зорина

По данным следователей, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела наркоконтроля: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей.

Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области.

При вынесении первого приговора троим экс-полицейским судья бердского городского суда Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию.
Судья назначила Алексею Зорину 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет. Но по жалобе прокурора дело направлено на повторное рассмотрение. Новый процесс начала судья Татьяна Васюхневич 21 октября 2019 года. И оно близится к завершению.

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