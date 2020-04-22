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Выпала из окна 8 этажа 2-летняя девочка вместе с москитной сеткой в Новосибирске и осталась жива

18:04 22.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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СК начал проверку по факту падения ребенка. Малышка находится в больнице с тяжелыми травмами. Следователи призывают родителей: блокируйте окна и доступ детей к ним.

Выпала из окна 8 этажа 2 летняя девочка вместе с москитной сеткой в Новосибирске и осталась жива
Окна должны быть недоступны для детей

В Новосибирске проводятся проверки по факту падения малолетнего ребенка из окна. Об этом в среду вечером сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области проводятся процессуальная проверка по факту падения двухлетнего ребенка из окна квартиры

По данным следствия, 22 апреля 2020 года около 10 часов утра, двухгодовалая девочка залезла на подоконник, где было открыто окно, облокотилась на москитную сетку и выпала из квартиры 8 этажа дома по ул. Кропоткина. В результате падения ребенок получил телесные повреждения и был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи обращаются к жителям региона с просьбой не оставлять детей без должного присмотра даже на секунду при открытых окнах. Мы просим оборудовать ручки оконных рам и балконных дверей встроенными замками и при необходимости проветривания помещений оставлять рамы и двери в вертикальном состоянии, запирая при этом замки ручек. Также необходимо оборудовать москитные решетки окон дополнительными надежными крепежами.

На протяжении нескольких лет в Новосибирской области складывается крайне тревожная ситуация, связанная с падением малолетних детей дошкольного возраста из окон жилых домов. За последние годы в разных районах города Новосибирска и области в результате падений из окон пострадало более 50 малолетних детей.

Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев это дети в возрасте от 1 до 7 лет, как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели (стулья, кресло, подставки), стоящие рядом с подоконником, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней, либо вообще окно оставалось открытым.

При этом, подавляющее большинство падений обусловлено рядом обстоятельств: временной утратой контроля взрослыми над поведением детей, вызванной бытовыми потребностями семьи; рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна на период их отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники.

Чтобы эта печальная статистика не увеличивалась, и в целях защиты жизни и здоровья детей, следственное управление по Новосибирской области обращается ко всем родителям (иным лицам, которые находятся рядом с малышами) с просьбой более бдительно следить за детьми, принять меры к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях, не приучать их к игре на окне, не оставлять маленьких детей без присмотра, исключить любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмирования путем выпадения из окон. Следует позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.

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