Не заплатила за ремонт дороги на ул. Лунной компании «СтройСити» своевременно власть Бердска

Прокуратура выявила нарушение в сфере муниципальных закупок и возбудила в отношении чиновника бердской мэрии административное дело.

На ул. Лунной Бердска поставили новые светофоры

В Бердске прокуратура пресекла нарушения в сфере муниципальных закупок, сообщили 22 апреля в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Бердска проверила соблюдение законодательства при выполнении работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».»

Установлено, что в мае 2019 года между муниципальным казенным учреждением «УЖКХ» Бердска и ООО «СтройСити» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Лунная (от ул. Космической до здания ул. Лунная, 11А).

По условиям контракта оплата работ производится в течение 30 дней с момента их полного выполнения и приемки. Проверка показала, что оплата работ произведена несвоевременно (свыше установленного контрактом срока).

В этой связи прокуратура возбудила в отношении должностного лица заказчика административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).

Материалы проверки и постановление направлены в Контрольное управление Новосибирской области для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за новую дорогу и полное благоустройство части ул. Лунной бюджет должен был заплатить 57 млн рублей.

Здесь заменено дорожное полотно, установлены новые светофоры, новое ограждение. Все работы проводились по современным ГОСТам. 6 августа 2019 года прошла приемка работ комиссией из мэрии Бердска и общественников.