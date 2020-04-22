22.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Не заплатила за ремонт дороги на ул. Лунной компании «СтройСити» своевременно власть Бердска

18:17 22.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 1

Прокуратура выявила нарушение в сфере муниципальных закупок и возбудила в отношении чиновника бердской мэрии административное дело.

Не заплатила за ремонт дороги на ул. Лунной компании СтройСити своевременно власть Бердска
На ул. Лунной Бердска поставили новые светофоры

В Бердске прокуратура пресекла нарушения в сфере муниципальных закупок, сообщили 22 апреля в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Бердска проверила соблюдение законодательства при выполнении работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».»

Установлено, что в мае 2019 года между муниципальным казенным учреждением «УЖКХ» Бердска и ООО «СтройСити» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Лунная (от ул. Космической до здания ул. Лунная, 11А).

По условиям контракта оплата работ производится в течение 30 дней с момента их полного выполнения и приемки. Проверка показала, что оплата работ произведена несвоевременно (свыше установленного контрактом срока).

В этой связи прокуратура возбудила в отношении должностного лица заказчика административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).

Материалы проверки и постановление направлены в Контрольное управление Новосибирской области для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за новую дорогу и полное благоустройство части ул. Лунной бюджет должен был заплатить 57 млн рублей.

Здесь заменено дорожное полотно, установлены новые светофоры, новое ограждение. Все работы проводились по современным ГОСТам. 6 августа 2019 года прошла приемка работ комиссией из мэрии Бердска и общественников.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Денег нету?

Аноним, 22 апреля 2020 19:55
деньги есть,совести нету.они со всеми подрядчиками так работают.
Вовочка, 22 апреля 2020 20:24
А как зовут этого таинственного чиновника бердской мэрии, в отношении которого прокуратура выявила нарушение и возбудила дело?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКого и как наказывают за нарушение самоизоляции в Бердске, разъяснил Верховный суд
20:34 22-04-2020
Кого и как наказывают за нарушение самоизоляции в Бердске, разъяснил Верховный суд
Чушью назвали в Кремле информацию о ссоре Путина из-за нефти с принцем Саудовской Аравии
20:24 22-04-2020
Чушью назвали в Кремле информацию о ссоре Путина из-за нефти с принцем Саудовской Аравии
БердскПоздравил Ленина с юбилеем гвоздиками в самоизоляцию активист "Сути времени" в Бердске 2
20:16 22-04-2020
Поздравил Ленина с юбилеем гвоздиками в самоизоляцию активист
БердскНе накручивай себя, что заболеешь COVID-19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска
20:03 22-04-2020
Не накручивай себя, что заболеешь COVID-19 и помрешь, а сиди дома, считает жительница Бердска
Раскритиковал скорость создания койко-мест для коронавирусных больных в российских регионах Мишустин
19:53 22-04-2020
Раскритиковал скорость создания койко-мест для коронавирусных больных в российских регионах Мишустин
Мертвым нашли пропавшего без вести в Крыму заглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина
19:41 22-04-2020
Мертвым нашли пропавшего без вести в Крыму заглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина
БердскФото дня: Распустились первые зеленые листья в день 150-летия Ленина 22 апреля в Бердске
19:25 22-04-2020
Фото дня: Распустились первые зеленые листья в день 150-летия Ленина 22 апреля в Бердске
Продлить самоизоляцию на майские праздники в России призывает Минздрав 2
19:14 22-04-2020
Продлить самоизоляцию на майские праздники в России призывает Минздрав
БердскСколько присвоили от продажи Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия отдела МВД Бердска Зорин с подельниками?
19:00 22-04-2020
Сколько присвоили от продажи Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия отдела МВД Бердска Зорин с подельниками?
Перевалило за 2,5 млн число заразившихся коронавирусом в мире на 22 апреля
18:50 22-04-2020
Перевалило за 2,5 млн число заразившихся коронавирусом в мире на 22 апреля