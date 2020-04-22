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Лечилась от опухоли мозга в президентской больнице Анастасия Заворотнюк. Курс в ЦКБ обошелся ее семье в 2 млн рублей

18:38 22.04.2020 Фото: НТВ, КП
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У актрисы оказалась на смертельная форма глиобластома, и ее уже выписали из клиники. Хотя о выздоровлении говорить пока рано. Всего же за время болезни Заворотнюк ее муж Пётр Чернышёв потратил около 12 млн рублей.

Лечилась от опухоли мозга в президентской больнице Анастасия Заворотнюк. Курс в ЦКБ обошелся ее семье в 2 млн рублей
Анастасии Заворотнюк сделали две операции по удалению глиобластомы

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.

О состоянии актрисы изданию «Комсомольская правда» рассказали врачи и друг семьи Заворотнюк. Издание также опубликовало документ, подтверждающий диагноз актрисы. В нем сказано, что Заворотнюк находилась на стационарном лечении в Центральной клинической больнице (при Управлении делами президента РФ), с диагнозом «глиобластома» (опухоль мозга).

Оказалось, что у Анастасии не смертельная форма рака мозга и есть шансы на то, что в будущем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. Медик, попросивший не называть его имени, рассказал, что сейчас актриса проходит курс лечения американскими таблетками, которые доставили из Стэнфордского университета. Это противоопухолевое средство, которое является альтернативой гормональной и химиотерапии.

До этого Анастасии Заворотнюк сделали две операции по удалению глиобластомы. Медик говорит, что пока Заворотнюк еще «слабенькая, бледненькая, иммунитет ослаблен». Лечащие врачи опасаются инфекций, поэтому требования к соблюдению чистоты очень высокие. По словам друга семьи актрисы, Заворотнюк сильно изменилась: вокруг глаз появилась отечность, а после химиотерапии у нее выпали волосы. Впрочем, сейчас они отросли. Ранее она перемещалась в кресле, но сейчас уже встает и ходит. Мобильным телефоном и Интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться.

Актриса наблюдается в ЦКБ при Управлении делами президента, хотя лежала она не в головной клинике в Москве, а в филиале в подмосковной Барвихе. Курс в ЦКБ обошелся семье актрисы в 2 млн рублей. Всего же за время болезни Заворотнюк ее муж Пётр Чернышёв потратил около 12 млн рублей. Деньгами помогла фигуристка Татьяна Навка, которая передала на лечение актрисы сборы от нескольких ледовых спектаклей, в которых она танцует вместе с Петром Чернышёвым. Также рассказывают, что муж актрисы продал квартиру в Ялте, чтобы оплачивать лечение, передает НТВ.

Лечилась от опухоли мозга в президентской больнице Анастасия Заворотнюк. Курс в ЦКБ обошелся ее семье в 2 млн рублей

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