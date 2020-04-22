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Перевалило за 2,5 млн число заразившихся коронавирусом в мире на 22 апреля

18:50 22.04.2020 Фото: pexels.com
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Прирост заболевших за сутки — 75 751 случай. В России под контролем остаются 145 797 человек, в обсерваторах размещен 6 771 человек.

Перевалило за 2,5 млн число заразившихся коронавирусом в мире на 22 апреля
По состоянию на 21.04.2020 проведено 2 млн 252 тыс. 539 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Перевалило за 2,5 млн число заразившихся коронавирусом в мире на 22 апреля

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В мире по состоянию на 08.00 по мск 22.04.2020 зарегистрировано 2 млн 554 тыс. 603 подтверждённых случая (прирост за сутки 75751 случаев; 3,1%). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2470314 случая (за последние сутки прирост 75712; 3,2%).

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 22.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84289. За сутки прирост составил 39 случаев (0,02%). Случаев с летальным исходом – 4642 (летальность 5,5%).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 21.04.2020 досмотрено 5 176 533 человека, за этот период выявлено 566 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 593 478 человек, по состоянию на 21.04.2020 под контролем остаются 145 797 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 457 обсерваторов на 37 338 мест, из них развернуто 247 обсерваторов на 24 872 места, где размещено 6 771 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 58 488 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 21.04.2020 проведено 2 млн 252 тыс. 539 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

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