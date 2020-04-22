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Продлить самоизоляцию на майские праздники в России призывает Минздрав

19:14 22.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 57 999 человек (в последние сутки зарегистрировано 5236 новых случаев), 513 человек умерли, 4420 удалось победить болезнь. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции.

Продлить самоизоляцию на майские праздники в России призывает Минздрав
В Минздраве призвали продлить ограничительные меры на майские праздники. В Бердске режим самоизоляции не соблюдают
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Продлить самоизоляцию на майские праздники в России призывает Минздрав

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Ограничительные меры, которые российские власти ввели для борьбы с распространением коронавируса, необходимо продлить на майские праздники, считает главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Если мы посмотрим, в других странах, где уже четкие тенденции к снижению (числа заразившихся. — Прим. ред.), не отменяют эти меры по самоизоляции, меры по дистанцированию социальному. Послабления есть, но меры сохраняются», — заявил он журналистам.

Медик подчеркнул, что говорить о том, что Россия достигла пика и вышла на плато по заболеваемости COVID-19, еще слишком рано.

«Последние несколько дней прирост 8-10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15-17%. <…> Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения», — добавил Брико.

По его словам, уровень смертности среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в России составляет 0,8 процента, а «в Москве еще ниже, чем в целом по стране», передает РИА Новости.

Распространение COVID-19

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших достигло 2 580 729 человек, из них 178 тысяч погибли, почти 700 тысяч вылечились. Максимальное количество жертв и заразившихся зафиксировано в Соединенных Штатах, там действует режим крупного бедствия. Далее по списку — европейские страны: Италия, Испания, Франция и Великобритания.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 57 999 человек (в последние сутки зарегистрировано 5236 новых случаев), 513 человек умерли, 4420 удалось победить болезнь. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.

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От редакции

Чем занимаетесь дома?

Ёла, 22 апреля 2020 19:19
НВР: работаю, а потом до ночи с ребенком учимся дистанционно. Зато не скучно. Сидела бы месяц в 4 стенах - крыша бы уже поехала.
Аноним, 22 апреля 2020 19:31
Это уже Не САМОизоляция а принудительная изоляция

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