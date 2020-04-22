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Фото дня: Распустились первые зеленые листья в день 150-летия Ленина 22 апреля в Бердске

19:25 22.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Но кое-где в тенистых бердских дворах еще лежит снег — остатки коронавирусной весны-2020.

Фото дня: Распустились первые зеленые листья в день 150 летия Ленина 22 апреля в Бердске
В Бердске 22 апреля 2020 года распустились первые листья

Сегодня, 22 апреля, погода в Бердске абсолютно летняя. На солнце столбик термометра поднимался выше +35 градусов. Именно сегодня, когда ностальгирующие по СССР отмечают юбилей вождя мирового пролетариата Владимир Ленина, в Бердске распустились на деревьях первые зеленые листья.

Но кое-где в тенистых бердских дворах еще лежит снег. Последний снег коронавирусной весны-2020.

Подернуло легкой зеленой дымкой заросли вдоль аллеи, ведущей к бердскому роддому. Символично — жизнь зарождается и появляется, несмотря ни на что.

Фото дня: Распустились первые зеленые листья в день 150 летия Ленина 22 апреля в Бердске

Но еще лежит снег

Фото дня: Распустились первые зеленые листья в день 150 летия Ленина 22 апреля в Бердске

Возле бердского роддома

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