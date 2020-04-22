Раскритиковал скорость создания койко-мест для коронавирусных больных в российских регионах Мишустин

По словам премьера, более 33 млрд рублей выделило правительство на перепрофилирование коечного фонда в больницах. Он назвал регионы, где не справляются с поручением президента.

Мишустин назвал неудовлетворительной работу по увеличению коек для зараженных коронавирусом

Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России провел сегодня, 22 апреля глава кабмина Михаил Мишустин.

Говорили о готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день! Сегодня на нашем селекторе мы обсудим с вами готовность системы здравоохранения к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации, в том числе вопросы обеспеченности медицинских организаций всем необходимым оборудованием. Президент давал соответствующее поручение, Правительство определило срок исполнения – 28 апреля. Остаётся меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными.

В конце января, понимая возможные риски распространения коронавирусной инфекции, мы приняли ряд упреждающих мер, в том числе закрыли границу с Китаем. Тогда же мы запросили у глав субъектов Российской Федерации информацию о готовности медицинских учреждений и расчёты для оказания финансовой помощи, которая требуется для расширения коечного фонда. По предоставленным расчётам Правительством было выделено более 33 млрд рублей на перепрофилирование коечного фонда в медицинских организациях.

К сожалению, несмотря на серьёзность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально. Расчёты некоторых регионов и вовсе не подтвердились. Это привело к тому, что в марте нам пришлось уточнять потребности по обеспечению и оснащению коечных мест. На уточнения и дополнительные финансовые запросы глав субъектов Российской Федерации мы достаточно быстро отреагировали. 17 апреля мы не только довели дополнительно более 32 млрд рублей регионам, но и расширили возможности использования этих средств, в том числе на установку специального медицинского оборудования и закупку средств индивидуальной защиты для медиков.

В то же время процесс раскассирования доведённых средств идёт недопустимо медленно, в ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%. Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим.

Коллеги, обращаю ваше внимание, что в соответствии с поручением Президента в каждом регионе должны быть сформированы медицинские бригады, которые готовы работать с пациентами с коронавирусом. Прошу вас лично убедиться, что для этого достаточно как врачей, так и среднего медицинского персонала. А если необходимо, привлекайте сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с такими пациентами.

Кроме того, в ряде субъектов Российской Федерации складывается непростая ситуация с обеспеченностью медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и оборудованием.

Давайте разберёмся, в чём причина промедлений в этой работе, какие есть сложности в выполнении данных поручений.

Вначале я бы попросил выступить Министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко – о готовности регионального здравоохранения к приёму больных с коронавирусной инфекцией.

Далее просил бы выступить Министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова – о ситуации с поставками медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты в субъекты Российской Федерации. А также Министра финансов Антона Германовича Силуанова – о кассовом исполнении и контрактовании.

Затем мы внимательно выслушаем всех, кто захочет выступить, – представителей субъектов Российской Федерации.

Пожалуйста, Михаил Альбертович.

Доклады Министра здравоохранения Михаила Мурашко, Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, Министра финансов Антона Силуанова

М.Мурашко: Глубокоуважаемый Михаил Владимирович! Глубокоуважаемые коллеги!

Ситуацию сегодняшнего дня можно назвать управляемой, поскольку проводимые мероприятия по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в страну позволили нам профилактировать пиковую нагрузку на медицинские организации и создать дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано практически 60 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции. Это 85 регионов нашей страны. За сутки прирост составил более 5,2 тыс. случаев.

Мы мониторируем всех пациентов, которые находятся в стационарах с подозрением на коронавирусную инфекцию, и тех, которые поступают с внебольничной пневмонией.

Сегодня под контролем медицинских работников в стационарах находится более 45 тысяч пациентов, в том числе более 2 тысяч детей.

Среди госпитализированных пациентов, которые получают лечение от коронавирусной инфекции, – 2,3 тысячи тяжёлых пациентов, в том числе на искусственной вентиляции лёгких находятся более 1,3 тысячи пациентов, и на экстракорпоральной мембранной оксигенации – это дополнительная процедура, позволяющая протезировать функцию лёгких, – 4 пациента.

Все тяжёлые пациенты курируются ведущими специалистами федеральных дистанционных реанимационных центров, которые впервые в мире созданы для того, чтобы каждый пациент имел возможность получить консультацию ведущих специалистов страны.

К сожалению, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 513 летальных исходов. Общий показатель смертности составляет менее 1% – это один из самых низких показателей в мире. Мы отслеживаем ситуацию с показателями смертности по стране и в целом. Перепрофилирование коек не должно влиять негативно на общее состояние оказания медицинской помощи. Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, согласно оперативным источникам, ниже на 4,5%, то есть мобилизация в связи с короновирусом сегодня не повлияла кардинально на общую ситуацию по доступности медицинской помощи.

Первоочередные мероприятия, которые мы сегодня проводим, складываются из нескольких направлений. Первое – это, конечно же, коечная сеть. По планам, доведённым до регионов, не менее 95 тыс. коек должно быть развёрнуто к 28 апреля. Сегодня развёрнуто уже 82% коек, у нас есть резервные планы по наращиванию сил и средств при необходимости.

На оказание финансовой помощи регионам направлено в общей сложности почти 80 млрд рублей для обеспечения оборудованием, для подготовки коечной сети, обеспечения кислородом и так далее. С учётом того, что подготовка коечного фонда фактически близится к завершению – остаётся одна неделя, – не могут не вызывать тревогу темпы обеспечения ряда регионов. В частности, мне хотелось бы назвать Омскую область – речь идёт здесь об обеспечении коек кислородом. Мы знаем, что эта категория пациентов нуждается в дополнительном лекарственном препарате «кислород», поэтому койки Омской области должны быть дооснащены в течение этой недели. Пока ситуация позволяет контролировать всё, тем не менее скорость должна быть увеличена.

Аналогичная ситуация в Ставропольском крае и Белгородской области, где требует вмешательства и дополнительных усилий подготовка коечного фонда. Хотелось бы также назвать Орловскую и Тверскую области. Эти регионы должны мобилизоваться, для того чтобы защитить своё население.

Есть регионы, которые демонстрируют противоположную, то есть позитивную, динамику. Если ранее мы упоминали Республику Коми в числе регионов, которые недостаточно быстро меняются, сегодня мы можем констатировать, что коечный фонд в Республике Коми мобилизовался, обеспечение кислородом соответствует нормам. Также хочу позитивно отметить Смоленскую область. Но этот регион должен провести ещё ряд мероприятий по кадровому обеспечению. Хорошо идёт работа сегодня в Липецкой области. Хотя эти регионы не самые обеспеченные, тем не менее показывают хорошие результаты. Хотелось бы в позитивном плане отметить Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область.

Непростой остаётся задача по оснащению аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Мы видим значительные усилия, которые прикладывают руководители большинства регионов. Министерство промышленности и торговли ведёт работу по увеличению производства данного вида оборудования. В первоочередном порядке мобилизуются и направляются эти медицинские изделия в регионы с наиболее напряжённой эпидситуацией.

Кадровое обеспечение. Мы понимаем, что сама по себе коечная сеть, без кадрового обеспечения, ничего не даёт, поэтому более 1,3 миллиона медицинских работников, оказывающих помощь в стационарах и в амбулаторных условиях, прошли обучение. Сегодня непосредственно оказывают помощь 360 тысяч медицинских работников в амбулаторном и стационарном звене.

Дополнительные выплаты за особые условия и дополнительную нагрузку медицинским работникам доведены и своевременно выплачиваются.

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты – это очень актуальный вопрос. Мы видим, что ситуация меняется в позитивную сторону. Только за последний месяц зарегистрировано на территории Российской Федерации более 90 средств индивидуальной защиты. Это продукция отечественных производителей, которые включились в проблематику. Плюс налаженная система поставки из-за рубежа. Тем не менее регионам нужно следить за пополняемыми запасами и своевременно обеспечивать медицинский персонал.

Для лабораторной диагностики уже 17 тест-систем зарегистрировано на территории Российской Федерации. В настоящее время восемь комплектов документов подано на государственную регистрацию. Мы ожидаем в ближайшие недели их выпуск в гражданский оборот.

И третье – это лекарственная терапия. Мы сегодня контролируем и отслеживаем всю ситуацию по резервам лекарственных препаратов для своевременного пополнения. Все они зафиксированы во временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. На этой неделе мы завершаем уже шестой пересмотр методических рекомендаций, которые пополняются в том числе и новыми подходами к тактике ведения лечения.

Клинические испытания проводятся в федеральных клиниках по пяти лекарственным препаратам, в том числе это отечественные препараты – ингибиторы «интерлейкинового шторма» для тяжёлых пациентов, для того чтобы своевременно начать оказывать помощь и не допустить критических состояний. Это очень важное подспорье для медицинского работника.

На государственную регистрацию поступили четыре лекарственных препарата, которые планируется использовать в разных схемах лечения пациентов.

Очень важный элемент терапии, который сегодня проходит апробацию, – это использование плазмы иммунизированных доноров, которые ранее перенесли эту инфекцию. Мы видим, что не каждый переболевший пациент может стать донором этой плазмы, поэтому разработана технология по отбору. Пока она используется как научная технология, но мы её уже ставим на промышленный поток.

Надеюсь, что в ближайшую неделю мы завершим подготовку технического файла и разработку тест-системы, которая позволит на каждой станции переливания крови за очень короткий промежуток времени оттестировать плазму донора, чтобы акцептировать её для использования у тяжёлых пациентов. Эта методика сегодня отрабатывается вместе с московским здравоохранением. Мы видим, что у неё неплохие перспективы, видим, что и наши коллеги за рубежом идут примерно таким же путём.

Мы создали информационный ресурс, позволяющий отслеживать каждого пациента, в том числе переболевшего, который потенциально может быть приглашён как донор для оказания помощи тяжёлым пациентам. В этой информационной системе мы видим, на каком этапе находится пациент (амбулаторном, стационарном), тяжесть заболевания пациента и схему терапии, которая применяется.