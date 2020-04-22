Мертвым нашли пропавшего без вести в Крыму заглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина

Сейчас правоохранители устанавливают причины смерти чиновника. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Не исключают самоубийство. Погибший приехал на полуостров на такси и перестал выходить на связь.

Пропавшего в Крыму чиновника нашли мертвым

Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Замглавы столичного департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма. В настоящее время выясняются причины его смерти», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что следов насильственной смерти на теле чиновника не обнаружено.

Информацию об обнаружении тела Ошарина ТАСС подтвердили в Мосгордуме. «Леонида Ошарина в Крыму нашли мертвым. Причину мы не знаем, но знаем, что он не жив», — сказал депутат Евгений Герасимов, отметив, что был близко знаком с Ошариным.

Ранее сообщалось, что полицейские Ялты устанавливают местонахождение мужчины, который прибыл в Крым из Краснодарского края на такси и не выходит на связь. Источник в силовых структурах полуострова уточнил, что речь шла о заместителе руководителя департамента культуры правительства Москвы Ошарине.

Об Ошарине

Леонид Ошарин родился 22 января 1973 года в городе Кинешма Ивановской области. В 1995 году окончил Ивановский государственный энергетический университет, затем основной курс заочной аспирантуры кафедры культурологии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 1995 по 2000 год занимал различные рабочие и инженерные должности на Дмитриевском химическом заводе. С 2001 по 2005 год работал в Кинешемском драматическом театре, Московском театре-студии «Человек», Московском детском театре кукол «Жар-птица», а также в театре Et Cetera. С 2011 по 2018 год был директором Московского академического театра им. В. В. Маяковского, после чего был назначен на должность заместителя руководителя департамента культуры города Москвы.