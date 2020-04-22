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Поздравил Ленина с юбилеем гвоздиками в самоизоляцию активист «Сути времени» в Бердске

20:16 22.04.2020 Фото: rossaprimavera.ru
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Вадим Безуглов, возложив цветы к памятнику вождю мирового пролетариата, назвал его «величайшим гением человечества».

Поздравил Ленина с юбилеем гвоздиками в самоизоляцию активист Сути времени в Бердске
Самоизоляция не помешала жителю Бердска поздравить Ленина с днем рождения

Россия отмечает 150 лет со дня рождения Владимира Ленина 22 апреля 2020 года.

Режим самоизоляции не помешал возложению цветов к памятнику Ленину, установленному в центре Бердска возле городского ДК , в честь дня рождения вождя активисту местного отделения движения «Суть времени» Вадиму Безуглову 22 апреля, сообщает «Красная весна».

В городе введен режим самоизоляции, и передвижения по нему запрещены. Активист отметил, что в силу трудовых обязанностей он имеет право выходить на улицу и поэтому не мог пропустить день рождения Ленина, который бердская ячейка всегда отмечала в этот день возложением цветов.

«Я от имени «Суть времени-Бердск» хочу возложить цветы одному из величайших гениев человечества — Владимиру Ильичу Ленину», — заявил Безуглов при возложении цветов к памятнику. — 150 лет назад родился человек, который воплотил в реальность первое государство справедливости и равных возможностей — СССР».

Член движения «Суть времени» напомнил и горький опыт Украины, которая решила отвергнуть свою историю, связанную с Великой Октябрьской революцией, и сейчас находится в глубочайшем кризисе, скатываясь к фашизму бандеровского типа.

«Но мы, русский народ, помним, кто вернул нам и миру смысл, кто принес в мир мечту о построении нового человека, Человека-творца. Спасибо Вам, Владимир Ильич, что Вы были!» — сказал Безуглов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» возложили цветы к памятнику Ленину и бердские коммунисты. А накануне Секретарь горкома КПРФ Сергей Бессонов ответил президенту Путину, который в одном из интервью назвал Ленина революционером, а не государственным деятелем. Бессонов полагает, что человек, создавший Советский Союз, — великий государственник.

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От редакции

Кем вы считаете Ленина?

Аноним, 22 апреля 2020 20:27
НВР: Согласен с мнением Безуглова и Бессонова.
Аноним, 22 апреля 2020 20:30
Могильщики, скажите, почему в этом году Жириновский, аккурат к 22 апреля, традиционно не требует выноса тела Ленина из Мавзолея?
И куда-то из зомбоящика совсем пропал. На него это не похоже.
Может заболел коронавирусом?

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