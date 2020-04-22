Чушью назвали в Кремле информацию о ссоре Путина из-за нефти с принцем Саудовской Аравии

Такой была реакция на публикацию издания Middle East Eye, которое со ссылкой на саудовские источники написало, что телефонный разговор Путина и бен Сальмана закончился скандалом, а сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была затем расторгнута.

В Кремле назвали чушью публикации о ссоре Путина и бен Сальмана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА Новости, действительно перед заседанием ОПЕК+ между Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом состоялся телефонный разговор на повышенных тонах.

«Чушь очередная», — сказал на это Песков.

Так он отреагировал на публикацию издания Middle East Eye, которое со ссылкой на саудовские источники написало, что телефонный разговор Путина и наследного принца в начале марта закончился ссорой, а сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была затем расторгнута.

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о продлении срока действия соглашения о сокращении добычи нефти, ни об изменении его параметров. Москва предлагала сохранить действовавшие условия, но Саудовская Аравия настаивала на дополнительном снижении добычи. В результате сделка была расторгнута и с 1 апреля ограничения по добыче нефти перестали действовать. Из-за этого цены на нефть на мировых рынках рухнули более чем вдвое и с тех пор продолжают обновлять многолетние минимумы.

На этом фоне, а также в условиях резкого сокращения спроса на нефть из-за пандемии коронавирусной инфекции нефтедобывающие страны заключили новое соглашение, которое будет действовать до 1 мая 2022 года. В мае и июне этого года сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки, во втором полугодии — восемь миллионов, а в течение всего 2021-го — шесть миллионов баррелей.