Чушью назвали в Кремле информацию о ссоре Путина из-за нефти с принцем Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА Новости, действительно перед заседанием ОПЕК+ между Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом состоялся телефонный разговор на повышенных тонах.
«Чушь очередная», — сказал на это Песков.
Так он отреагировал на публикацию издания Middle East Eye, которое со ссылкой на саудовские источники написало, что телефонный разговор Путина и наследного принца в начале марта закончился ссорой, а сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была затем расторгнута.
В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о продлении срока действия соглашения о сокращении добычи нефти, ни об изменении его параметров. Москва предлагала сохранить действовавшие условия, но Саудовская Аравия настаивала на дополнительном снижении добычи. В результате сделка была расторгнута и с 1 апреля ограничения по добыче нефти перестали действовать. Из-за этого цены на нефть на мировых рынках рухнули более чем вдвое и с тех пор продолжают обновлять многолетние минимумы.
На этом фоне, а также в условиях резкого сокращения спроса на нефть из-за пандемии коронавирусной инфекции нефтедобывающие страны заключили новое соглашение, которое будет действовать до 1 мая 2022 года. В мае и июне этого года сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки, во втором полугодии — восемь миллионов, а в течение всего 2021-го — шесть миллионов баррелей.
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Александр Новак сообщил своему саудовскому коллеге принцу Абдулазизу бин Салману (Abdulaziz bin Salman), что Россия больше не хочет сокращать объемы добычи нефти. Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии. Американские компании, добывающие нефть методом гидроразрыва пласта, выбросили на глобальный рынок миллионы баррелей, пока российские компании бездействовали. Пришло время потеснить американцев.
Спустя пять часов вежливых, но бесплодных бесед, в ходе которых Россия четко изложила свою стратегию, переговоры провалились. Цены на нефть упали более чем на 10%. Эти новости застигли врасплох не только трейдеров: министры были настолько сильно шокированы, что, по словам одного из присутствовавших, они не знали, что еще можно сказать. По словам другого источника, внезапно атмосфера на этой встрече стала напоминать поминки.
«Роснефть» счастлива в связи с тем, что Россия вышла из соглашения ОПЕК+. Теперь «Роснефть» может увеличить свою долю на рынке, как сказал ее представитель Михаил Леонтьев.
https://www.putin-today.ru/archives/95864