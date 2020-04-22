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Вскрывать автомобили и стрелять при угрозе хочет разрешить полиции Госдума

20:51 22.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Кроме того, сотрудникам МВД позволят оцеплять жилье. Новые поправки предусматривают, что полицию нельзя наказывать за действия, совершенные при исполнении обязанностей.

Вскрывать автомобили и стрелять при угрозе хочет разрешить полиции Госдума
Полицейским предложили разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили законопроект, который предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, рассказал источник «Интерфакса» в аппарате Госдумы.

Поправки, расширяющие права полиции, были одобрены правительством на этой неделе. В Думу их еще не внесли.
Ограждение митингов

Авторы законопроекта предложили дать полиции право «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», место проведения массовых мероприятий и «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов».

Вскрытие автомобилей

Закон «О полиции» предлагается дополнить отдельной статьей о вскрытии транспортного средства. Предполагается, что полицейские получат право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».

Если машину вскроют в отсутствие владельца, его следует проинформировать об этом в течение 24 часов с момента вскрытия.

«Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства», если он действовал на законных основаниях, говорится в поправках.

Оцепление жилых домов

В законопроекте прописано право полиции оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получают право проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также осматривать транспортные средства.

Если гражданин откажется от осмотра или не покажет полицейскому свой автомобиль и грузы, полиция будет вправе не пропускать его через оцепление, как внутрь, так и наружу.

Действующее законодательство наделяет полицию правом блокировать участки местности.

Применение оружия при задержании

Законопроект предусматривает право полицейского «с обнаженным огнестрельным оружием» применить его при задержании, если преследуемое лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Иммунитет

Статью 30 действующего закона о полиции в правительстве предложили дополнить положением о том, «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».

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От редакции

У полицейских мало прав?

Covid-19, 22 апреля 2020 21:01
Ну вот, всё сходится. Как говорится - что и требовалось доказать.

Будем дальше верить, что фейковирус существует или пошире откроем глаза на то, сколько уже вреда народу принесла эта афера с шумихой вокруг него?
А сколько античеловеческих законов напринимала эта власть под шумок этой всей вакханалии?! Это целый список, конкретно ограничивающий и ущемляющий права народа - начиная от биометрии, телеметрии, до теперь уже развязывания рук полицейским, что несомненно приведёт к разного рода злоупотреблениям с их стороны....
Аноним, 22 апреля 2020 21:56
Примечательно то, что все эти меры и слежка за народом не отменится даже после отмены карантина, ведь только у нас в стране после того, как нефть подешевела почти до нуля продолжают расти цены на бензин...
Павел, 22 апреля 2020 21:05
Вперед к 37-м году.
Аноним, 22 апреля 2020 21:17
Удалено с такими законами тольтко революция.
Аноним, 22 апреля 2020 21:17
права человека опустили ниже ноля
Аноним, 22 апреля 2020 23:20
Зато собак уравняли с людьми в правах.
Точка., 22 апреля 2020 21:38
Дождались.
Пал Палыч, 22 апреля 2020 22:15
Это просто Россия.
Пал Палыч, 22 апреля 2020 22:17
Сколько отморозков в этой полиции, как с ними быть?

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