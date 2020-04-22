Вскрывать автомобили и стрелять при угрозе хочет разрешить полиции Госдума

Кроме того, сотрудникам МВД позволят оцеплять жилье. Новые поправки предусматривают, что полицию нельзя наказывать за действия, совершенные при исполнении обязанностей.

Полицейским предложили разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили законопроект, который предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, рассказал источник «Интерфакса» в аппарате Госдумы.

Поправки, расширяющие права полиции, были одобрены правительством на этой неделе. В Думу их еще не внесли.

Ограждение митингов

Авторы законопроекта предложили дать полиции право «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», место проведения массовых мероприятий и «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов».

Вскрытие автомобилей

Закон «О полиции» предлагается дополнить отдельной статьей о вскрытии транспортного средства. Предполагается, что полицейские получат право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».

Если машину вскроют в отсутствие владельца, его следует проинформировать об этом в течение 24 часов с момента вскрытия.

«Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства», если он действовал на законных основаниях, говорится в поправках.

Оцепление жилых домов

В законопроекте прописано право полиции оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получают право проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также осматривать транспортные средства.

Если гражданин откажется от осмотра или не покажет полицейскому свой автомобиль и грузы, полиция будет вправе не пропускать его через оцепление, как внутрь, так и наружу.

Действующее законодательство наделяет полицию правом блокировать участки местности.

Применение оружия при задержании

Законопроект предусматривает право полицейского «с обнаженным огнестрельным оружием» применить его при задержании, если преследуемое лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Иммунитет

Статью 30 действующего закона о полиции в правительстве предложили дополнить положением о том, «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».