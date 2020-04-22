Массовое убийство учеников готовил школьник в Тюмени. На видео сняла ФСБ его задержание

У подозреваемого изъяли гладкоствольное охотничье ружье, патроны к нему, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и скаченные из интернета инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Готовил взрыв: за что ФСБ задержала тюменского школьника

ФСБ в Тюменской области задержала 18-летнего подростка, планировавшего нападение на школу. У него изъяли охотничье ружье с патронами, два ножа и инструкции по изготовлению взрывчатки. В спецслужбе утверждают, что злой умысел подозреваемого подтверждают как его показания, так и слова свидетелей. Возбуждено уголовное дело.

У подозреваемого изъяли гладкоствольное охотничье ружье, патроны к нему, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и скаченные из интернета инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

«Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей», – отметили в ЦОС ФСБ. На кадрах опубликованной видеозаписи видно, как силовики сажают задержанного молодого человека в пассажирскую «Газель», заломив ему руки за спину и пригнув голову к земле.

Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30 и пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц». В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Совершить массовое убийство в школе подросток планировал в апреле. «Довести свой преступный умысел до конца он не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в заявлении СКР по Тюменской области. Орудия для совершения преступления подозреваемый спрятал у себя дома.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 17 апреля в Красноярске в следственный изолятор заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу. В пресс-службе краевого суда уточнили, что тот был арестован на два месяца.

Ранее в отношении 14-летнего подростка было возбуждено уголовное дело. Юноша рассказал, что готовил нападение на школу 19-20 апреля, однако перенес сроки атаки из-за перехода учебных заведений на дистанционный формат обучения. Школьник готовился к нападению в течение четырех месяцев.

Видео ФСБ



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