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Пьют пиво в ирландском баре: На 1,2 млн рублей оштрафовали распространителей коронавируса в Новосибирске

21:22 22.04.2020 Фото: pixabay.com
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В столице Сибири поймали 50 нарушителей карантинного режима. Им грозит штраф до 30 тыс. рублей. Полицейские составили и направили в суд 152 административных протокола на гуляющих по улице в самоизоляцию.

Пьют пиво в ирландском баре: На 1,2 млн рублей оштрафовали распространителей коронавируса в Новосибирске
Полсотни потенциальных распространителей коронавируса привлечены к ответственности в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Пьют пиво в ирландском баре: На 1,2 млн рублей оштрафовали распространителей коронавируса в Новосибирске

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Более 50 нарушителей режима медицинского наблюдения в Новосибирской области привлечены к ответственности за потенциальный риск распространения коронавирусной инфекции, 31 из них уже оштрафованы. Своего наказания ожидают и ряд владельцев бизнеса, которые вопреки запрету продавали кальяны и обслуживали посетителей в пивном баре.

В Новосибирской области продолжается выявление нарушителей установленных в регионе ограничительных мер, действующих в настоящее время. Правоохранительными органами составлено и направлено в суд 152 административных протокола, в том числе 94 протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Сумма штрафов на юридических лиц и граждан, оштрафованных по этой статье, уже составляет порядка 1,2 млн рублей.

Сотрудники полиции выявляют нарушения среди жителей, прибывших из территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора – все они могут являться потенциальными носителями инфекции. На сегодняшний день в отношении 51 гражданина, который находился в общественных местах вместо того, чтобы соблюдать предписанный им карантинный режим, составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Из них уже 31 присуждены штрафы на сумму 469,1 тыс. рублей.

Кроме того, с жителями проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения правил поведения, предписанных постановлением Губернатора об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории Новосибирской области. В настоящее время гражданам необходимо не покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров и др. На жителей, грубо нарушающих эти и другие требования, только за предыдущий день сотрудниками полиции составлено порядка 50 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Данная статья предусматривает предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Новые случаи нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены полицией в ходе проверок предприятий и организаций. Так, в ирландском пабе на ул. Советской в Железнодорожном районе г. Новосибирска в момент рейда обслуживались посетители – в заведении за столиками они распивали пиво. Услуги общественного питания также предоставлялись в помещении магазина-закусочной на ул. Нарымской в Железнодорожном районе, которая торгует пивом и едой.

На нарушителей составлены административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Всего по данной статье на сегодняшний день к ответственности привлечено 43 юридических лица, из них 25 присуждены штрафы на общую сумму 732,5 тыс. рублей, вынесено 10 решений о приостановлении деятельности предприятий.

В ходе рейдов по организациям торговли сотрудниками полиции и регионального минпромторга в ТЦ «Сибирский молл» в Октябрьском районе в одном из отделов велась продажа кальянов и смесей для курения. В ТЦ «Солнечный» в Дзержинском районе также работал отдел по продаже кальянов и сопутствующих товаров. Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждено административное дело и начато расследование по статье 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозят штрафы.

Совместные проверки полиции и органов власти по предприятиям и организациям Новосибирской области будут продолжены. Кроме того, сотрудниками минпромторга, мэрии г. Новосибирска совместно с полицией в усиленном режиме продолжаются рейды по местам уличной торговли. В региональном минпромторге напоминают, что при обнаружении нарушений санитарного законодательства, а также незаконно работающих магазинов, иных предприятий и организаций региона жители могут обращаться в полицию.

Для справки:

С 31 марта в Новосибирской области действуют ограничения доступа людей и транспортных средств – они продлены до 30 апреля.

В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200.

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От редакции

Как заставить людей сидеть дома?

Аноним 10, 22 апреля 2020 21:44
Да пройдитесь у нас в Бердске, возьмем, парикмахерские. Сегодня сразу в двух разных местах получилось узнать информацию, родственники были. Ни о каких средствах защиты речь не идет: парикмахеры без масок и перчаток, в помещении человек 8 одновременно, ни проветривания, ни сан.обработки. С одного сняли накидку, на другого надели. Руки между клиентами не видела,чтобы обработали. Вот так. Бессмертный Бердск!
Аноним, 22 апреля 2020 22:51
Штраф налагают на лиц1-прибывших из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,2-лица с подозрением на заражение,которым предписан 14 дневный карантин...

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