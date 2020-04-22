Снесли крышу: До неузнаваемости разобрали здание старого вокзала в Бердске по плану РЖД

В РЖД заявляли, что сведутся работы по пескоструйной очистке кирпичных стен. В рамках реконструкции здания вокзала обновят кровлю и чердачное перекрытие в целях сохранения внешнего облика строения.

Здание бердского вокзала не узнать

Здание старого вокзала теперь стоит без крыши. Кроме того, его кирпичные стены приобрели неестественный серый цвет. Фото станционного здания, переживающего реконструкцию, прислал «Курьер. Среда. Бердск» 22 апреля Владимир Сорокин. Общественник несколько лет добивался того, чтобы вокзал, построенный в Бердске в 1913 году, не сносили во время строительства нового вокзального комплекса.

Как заверяет РЖД, здание сносить не будут.

— Здание железнодорожного вокзала на станции Бердск является частью будущего вокзального комплекса, реализуемого в рамках проекта «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров», и не планируется к сносу, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

Более того, во время реконструкции сохранят его прежний вид. Железнодорожный вокзал в Бердске был построен, по данным ЗСЖД, в 1914 году (в Бердском историко-художественном музее есть сведения о строительстве вокзала в 9 км от села Бердского в 1913 году итальянским архитектором Маракони). С тех пор его дважды капитально ремонтировали – в 1963 и 2004 годах.

— Последнее обследование выявило, что здание не соответствует современным требованиям норм по учету нагрузок от снега, теплотехническим свойствам ограждающих конструкций, противопожарному исполнению и антисейсмическим требованиям. При реконструкции здания вокзала будет сохранен его внешний вид: декоративные и конструктивные элементы крыши кладки внешних стен – клинчатые перемычки, рельеф наличников проемов, деревянные кронштейны. Также специалисты сохранят памятный геодезический знак времен строительства вокзала, — заверили железнодорожники.

По их сведениям, сейчас ведутся работы по пескоструйной очистке кирпичных стен. В дальнейшем в рамках реконструкции здания вокзала будут проведены работы по обновлению кровли и чердачного перекрытия в целях сохранения внешнего облика строения. Здание существующего вокзала будет использоваться в качестве служебно-технического блока.

Каким будет новый вокзал

На первом этапе работ по проекту «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров» предусмотрено увеличение площадей вокзала за счет пристройки к существующему зданию пассажирского терминала.

— Такой подход позволит обеспечить предоставление качественных услуг, выполнение требований транспортной безопасности, доступ для маломобильных граждан, благоустройство прилегающей территории и перрона, а также создание инфраструктуры для пассажиров автомобильного транспорта, — отметили в РЖД.

Единовременная вместимость нового бердского вокзала по завершении первого этапа реконструкции составит 300 человек, в том числе 250 пассажиров пригородного и 50 пассажиров дальнего следования.

В новом терминале площадью 1562,8 кв. метров будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные, санитарно-бытовые и производственные помещения для обслуживающих вокзал служб и подразделений, а также коммерческие площади. Центральным коммуникационным ядром терминала станет объединенный пассажирский зал.

-В вокзальном комплексе будут созданы все необходимые условия для маломобильных пассажиров: оборудованы специализированные места отдыха, для спуска с тротуаров на проезжую часть предусмотрены пандусы, для инвалидов с нарушением функции зрения – направляющие и предупреждающие тактильные полосы контрастных цветов на территории комплекса и вдоль посадочных платформ, — подчеркнули в пресс-службе ЗСЖД, отметив, что «все работы осуществляются в соответствии с графиком» без отставания от плана.

В рамках реконструкции вокзала железнодорожники обещают выполнить работы по благоустройству и примыканию к федеральной дороге Р-256 «Чуйский тракт» в пределах полосы отвода ОАО «РЖД». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город надеется, что привокзальная площадь может стать перехватывающей парковкой для тех пассажиров, которые пересядут с автомобилей на электрички. А расширение федеральной трассы в районе вокзала позволит увеличить пропускную способность дороги и ликвидировать пробки. Но это произойдет, судя по ответу железнодорожников, без их участия.

По словам Владимира Сорокина, старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. 23 октября 2019 года комиссия объезжала все памятники с целью обследовать их состояние. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости. Вокзальный комплекс в Бердске должен появиться в 2022 году. Его стоимость оценивается примерно в 500 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый вокзальный комплекс проектировщики презентовали летом 2017 года. И уже тогда говорили о сохранении старого бердского вокзала.