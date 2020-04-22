22.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Как получить выплаты по 6018,5 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет в Новосибирской области. И в Бердске

21:51 22.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 11 738 рублей. Начало выплат запланировано на июнь. Предусмотрен беззаявительный порядок назначения выплаты малоимущим заявителям, которым по состоянию на 1 мая 2020 года уже выплачивается ежемесячное пособие на ребенка.

Как получить выплаты по 6018,5 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет в Новосибирской области. И в Бердске
Выплаты на детей в возрасте от трёх о семи лет введут в июне
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Как получить выплаты по 6018,5 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет в Новосибирской области. И в Бердске

Как получить выплаты по 6018,5 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет в Новосибирской области. И в БердскеЗаявление на выплату в 5 тысяч рублей подавайте на портале Госуслуг и ПФР. Прием заявлений уже идет!Ещё 146 новостей

В Новосибирской области утверждены порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Соответствующее постановление было утверждено на заседании Правительства Новосибирской области.
Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в связи с введением режима повышенной готовности на территории региона и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции предусмотрен беззаявительный порядок назначения выплаты малоимущим заявителям, которым по состоянию на 1 мая 2020 года уже выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с законом Новосибирской области «О социальной поддержке граждан, имеющих детей».

Выплата устанавливается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, и составляет 6 018,5 рублей. Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 11 738 рублей. Для безработных граждан при назначении указанной выплаты не рассматривается трудовой доход за предшествующий период.

Начало выплат запланировано на июнь. По предварительным подсчетам министерства получателями меры социальной поддержки в регионе станут порядка 39 тысяч семей.

Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082 или телефону центра социальной поддержки населения по месту жительства.

Для справки
В беззаявительном порядке продлеваются ежемесячные выплаты семьям с детьми, у которых окончание выплатного периода приходится на период с апреля по сентябрь 2020 года: ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей.

Автоматическое продление без подачи заявления и документов касается и ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, если в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года ребенок достигнет возраста одного года или двух лет.

Подробная информация о мерах социальной поддержки семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы считаете себя бедным?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМногодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса - ерунда 8
22:45 22-04-2020
Многодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса - ерунда
Выздоровели еще трое зараженных COVID-19 на вечер 22 апреля в Новосибирской области. 151 болен, четверо умерли
22:34 22-04-2020
Выздоровели еще трое зараженных COVID-19 на вечер 22 апреля в Новосибирской области. 151 болен, четверо умерли
Ввести цифровые пропуска по всей России из-за коронавируса предложил Собянин 5
22:21 22-04-2020
Ввести цифровые пропуска по всей России из-за коронавируса предложил Собянин
БердскНа грани нервного срыва: в самоизоляцию обратились к психологам 14 семей Бердска 3
22:08 22-04-2020
На грани нервного срыва: в самоизоляцию обратились к психологам 14 семей Бердска
Парки закрыли: По Google Картам следят за бесцельно гуляющими людьми в парках и скверах Новосибирска 2
22:05 22-04-2020
Парки закрыли: По Google Картам следят за бесцельно гуляющими людьми в парках и скверах Новосибирска
Ввести пропускной режим из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут в Новосибирской области 2
21:56 22-04-2020
Ввести пропускной режим из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут в Новосибирской области
БердскКак получить выплаты по 6018,5 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет в Новосибирской области. И в Бердске
21:51 22-04-2020
Как получить выплаты по 6018,5 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет в Новосибирской области. И в Бердске
БердскСнесли крышу: До неузнаваемости разобрали здание старого вокзала в Бердске по плану РЖД
21:39 22-04-2020
Снесли крышу: До неузнаваемости разобрали здание старого вокзала в Бердске по плану РЖД
Пьют пиво в ирландском баре: На 1,2 млн рублей оштрафовали распространителей коронавируса в Новосибирске 2
21:22 22-04-2020
Пьют пиво в ирландском баре: На 1,2 млн рублей оштрафовали распространителей коронавируса в Новосибирске
БердскНе заплатила за ремонт дороги на ул. Лунной компании "СтройСити" своевременно власть Бердска 3
21:15 22-04-2020
Не заплатила за ремонт дороги на ул. Лунной компании