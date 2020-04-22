Как получить выплаты по 6018,5 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет в Новосибирской области. И в Бердске

Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 11 738 рублей. Начало выплат запланировано на июнь. Предусмотрен беззаявительный порядок назначения выплаты малоимущим заявителям, которым по состоянию на 1 мая 2020 года уже выплачивается ежемесячное пособие на ребенка.

Выплаты на детей в возрасте от трёх о семи лет введут в июне

В Новосибирской области утверждены порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Соответствующее постановление было утверждено на заседании Правительства Новосибирской области.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в связи с введением режима повышенной готовности на территории региона и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции предусмотрен беззаявительный порядок назначения выплаты малоимущим заявителям, которым по состоянию на 1 мая 2020 года уже выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с законом Новосибирской области «О социальной поддержке граждан, имеющих детей».

Выплата устанавливается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, и составляет 6 018,5 рублей. Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 11 738 рублей. Для безработных граждан при назначении указанной выплаты не рассматривается трудовой доход за предшествующий период.

Начало выплат запланировано на июнь. По предварительным подсчетам министерства получателями меры социальной поддержки в регионе станут порядка 39 тысяч семей.

Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082 или телефону центра социальной поддержки населения по месту жительства.

Для справки

В беззаявительном порядке продлеваются ежемесячные выплаты семьям с детьми, у которых окончание выплатного периода приходится на период с апреля по сентябрь 2020 года: ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей.

Автоматическое продление без подачи заявления и документов касается и ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, если в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года ребенок достигнет возраста одного года или двух лет.

Подробная информация о мерах социальной поддержки семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.