Ввести пропускной режим из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут в Новосибирской области

Власти Новосибирской области готовятся к введению электронных пропусков

Сегодня, 22 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что Новосибирская область готовит базу для внедрения электронных пропусков.

— У нас ситуация с заболеваемостью не такая, как в Москве. Хотя еще раз повторяю: мы готовимся к разному развитию событий. И в том числе прорабатываем вопрос внедрения электронных пропусков. Пока мы не внедряем, потому что ситуация у нас достаточно спокойная. И это нам позволило, находя баланс между развитием экономики и обеспечением общественного здоровья. В этой ситуации бездумно копировать опыт Москвы, внедрять жесткий пропускной режим, наверное, было бы неправильно. Но еще раз повторяю, мы к этому готовимся. В том числе готовим и юридическую базу, и технологическую базу по внедрению электронных пропусков, — рассказал глава региона в прямом эфире «Вести. Новосибирск».

Он также уточнил, что в первую очередь их планируют использовать для контроля перемещения автомобилей по территории области.