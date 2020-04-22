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Ввести пропускной режим из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут в Новосибирской области

21:56 22.04.2020 Фото: Nso.ru
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Губернатор Травников не хочет «бездумно копировать опыт Москвы». Но не исключает введение электронных пропусков в первую очередь для автомобилей.

Ввести пропускной режим из за ухудшения ситуации с коронавирусом могут в Новосибирской области
Власти Новосибирской области готовятся к введению электронных пропусков
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ввести пропускной режим из за ухудшения ситуации с коронавирусом могут в Новосибирской области

Многодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса — ерундаВыздоровели еще трое зараженных COVID-19 на вечер 22 апреля в Новосибирской области. 151 болен, четверо умерлиЕщё 790 новостей

Сегодня, 22 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что Новосибирская область готовит базу для внедрения электронных пропусков.

— У нас ситуация с заболеваемостью не такая, как в Москве. Хотя еще раз повторяю: мы готовимся к разному развитию событий. И в том числе прорабатываем вопрос внедрения электронных пропусков. Пока мы не внедряем, потому что ситуация у нас достаточно спокойная. И это нам позволило, находя баланс между развитием экономики и обеспечением общественного здоровья. В этой ситуации бездумно копировать опыт Москвы, внедрять жесткий пропускной режим, наверное, было бы неправильно. Но еще раз повторяю, мы к этому готовимся. В том числе готовим и юридическую базу, и технологическую базу по внедрению электронных пропусков, — рассказал глава региона в прямом эфире «Вести. Новосибирск».

Он также уточнил, что в первую очередь их планируют использовать для контроля перемещения автомобилей по территории области.

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От редакции

Введут пропуска?

Covid-19, 22 апреля 2020 22:49
Ой, ребят, даже не надо быть провидцем, чтобы предугадать следующие методы загона народа под пяту режима. Впереди наверняка слежение через камеры наружного наблюдения, через биллинг сотовых операторов, через расчеты по картам... и за всё это - штрафы по почте.
А вы продолжайте верить, что коронавирус это не просто обычный ОРВИ...
Аноним, 22 апреля 2020 23:04
А трупы стольких умерших?!
Их тоже подгоняют под статистику жертв коронавируса, независимо от реальных причин смерти?
Это заговор мировых закулис?

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