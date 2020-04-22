Парки закрыли: По Google Картам следят за бесцельно гуляющими людьми в парках и скверах Новосибирска

Областной штаб дал распоряжение закрыть места, где обнаруживают массовое скопление народа. Пока ограничение действует до 30 апреля.

В Бердске стрит-парк закрыт до 30 апреля

Закрывают парки и скверы от гуляющих в Новосибирске, их обтягивают сигнальной лентой, размещают предупреждающие объявления. Гулять и отдыхать там временно запрещено в связи с введением в Новосибирской области режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.

Пока ограничения коснулись Нарымского сквера и Михайловской набережной. Но, по словам заместителя мэра Анны Терешковой, закроют и другие излюбленные места новосибирцев.

По ее словам, массовое скопление людей смотрят по Google Картам, что потом их закрыть Впрочем, подумают, где оставить проходы. Областной штаб дал распоряжение перекрыть парки, чтобы исключить возможность нахождения там людей в большом количестве.

По словам вице-мэра, ограничение будет действовать до 30 апреля. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от эпидобстановки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в Новосибирской области закрыли для посещения кладбища, можно только хоронить.