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Парки закрыли: По Google Картам следят за бесцельно гуляющими людьми в парках и скверах Новосибирска

22:05 22.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Областной штаб дал распоряжение закрыть места, где обнаруживают массовое скопление народа. Пока ограничение действует до 30 апреля.

Парки закрыли: По Google Картам следят за бесцельно гуляющими людьми в парках и скверах Новосибирска
В Бердске стрит-парк закрыт до 30 апреля

Закрывают парки и скверы от гуляющих в Новосибирске, их обтягивают сигнальной лентой, размещают предупреждающие объявления. Гулять и отдыхать там временно запрещено в связи с введением в Новосибирской области режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.

Пока ограничения коснулись Нарымского сквера и Михайловской набережной. Но, по словам заместителя мэра Анны Терешковой, закроют и другие излюбленные места новосибирцев.

По ее словам, массовое скопление людей смотрят по Google Картам, что потом их закрыть Впрочем, подумают, где оставить проходы. Областной штаб дал распоряжение перекрыть парки, чтобы исключить возможность нахождения там людей в большом количестве.

По словам вице-мэра, ограничение будет действовать до 30 апреля. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от эпидобстановки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в Новосибирской области закрыли для посещения кладбища, можно только хоронить.

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От редакции

Вы соблюдаете самоизоляцию?

Аноним, 22 апреля 2020 22:26
И что они там видят -- прошлогодние снимки?
Аноним, 22 апреля 2020 23:01
Как вы угадали со сроком!
Конституционный Суд РФ разрешил взимать штрафы с нарушителей самоизоляции и карантина в течение года.

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