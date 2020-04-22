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Ввести цифровые пропуска по всей России из-за коронавируса предложил Собянин

22:21 22.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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В Москве с 22 апреля введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на любом виде транспорта, общественном или личном. Мэр столицы считает это «чрезвычайно важным для мер сдерживания и самоизоляции».

Ввести цифровые пропуска по всей России из за коронавируса предложил Собянин
Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Собянин подчеркнул, что с сегодняшнего дня в Москве введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на любом виде транспорта, общественном или личном.

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее», — сказал он.

Мэр пригласил к сотрудничеству и глав регионов, передает РИА Новости. «Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции», — заключил он.

Система цифровых пропусков действует в Москве с 15 апреля. Получать пропуск можно на сайте мэрии, по телефону или СМС, указав личные данные и цель поездки. За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины грозит штраф.
По последним данным, в Москве выявили почти 32 тысячи заразившихся коронавирусом, 261 человек умер, более 2,2 тысячи вылечились.

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От редакции

Пропускной режим уменьшит число нарушителей?

Аноним, 22 апреля 2020 22:29
Тебе-то какая разница до других регионов?! У себя в Москве порядок наведи!
А то уже там предлагают гастарбайтерам выплачивать МРОТ, как компенсацию за их простой....
Аноним, 22 апреля 2020 22:37
Нос у "бордюрыча"подрос,лезет куда не попадя...
Аноним, 22 апреля 2020 23:21
Может быть будущим приёмником президента хочет стать?
Александр, 22 апреля 2020 22:42
Кто такой собянин, что бы совать свой нос дальше москвы? Итак понятно, для чего придумали этот короновирус. Он просто озвучил.
Аноним, 22 апреля 2020 23:16
Добро пожаловать в цифровой ГУЛАГ!

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