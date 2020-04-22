Выздоровели еще трое зараженных COVID-19 на вечер 22 апреля в Новосибирской области. 151 болен, четверо умерли

Таким образом в регионе выздоровели 23 пациента с коронавирусом. Под медицинским наблюдением в области находятся 2098 человек. 10 416 – с наблюдения сняты.

Выписаны еще три пациента с коронавирусом

По данным оперативного штаба на 22 часа 22 апреля в Новосибирской области зарегистрирован 151 случай заражения COVID-19. Из них еще три человека выписаны по выздоровлению. Таким образом в регионе выздоровели 23 пациента с коронавирусом. Четыре человека скончались.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 2098 человек. 10416 – с наблюдения сняты.

Ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе: 1126 случаев за прошедшие сутки. Госпитализировано – 35 человек.