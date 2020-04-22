22.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Выздоровели еще трое зараженных COVID-19 на вечер 22 апреля в Новосибирской области. 151 болен, четверо умерли

22:34 22.04.2020 Фото: pexels.com
0

Таким образом в регионе выздоровели 23 пациента с коронавирусом. Под медицинским наблюдением в области находятся 2098 человек. 10 416 – с наблюдения сняты.

Выздоровели еще трое зараженных COVID 19 на вечер 22 апреля в Новосибирской области. 151 болен, четверо умерли
Выписаны еще три пациента с коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выздоровели еще трое зараженных COVID 19 на вечер 22 апреля в Новосибирской области. 151 болен, четверо умерли

Многодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса — ерундаВыздоровели еще трое зараженных COVID-19 на вечер 22 апреля в Новосибирской области. 151 болен, четверо умерлиЕщё 790 новостей

По данным оперативного штаба на 22 часа 22 апреля в Новосибирской области зарегистрирован 151 случай заражения COVID-19. Из них еще три человека выписаны по выздоровлению. Таким образом в регионе выздоровели 23 пациента с коронавирусом. Четыре человека скончались.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 2098 человек. 10416 – с наблюдения сняты.

Ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе: 1126 случаев за прошедшие сутки. Госпитализировано – 35 человек.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хуже не станет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМногодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса - ерунда 8
22:45 22-04-2020
Многодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса - ерунда
Выздоровели еще трое зараженных COVID-19 на вечер 22 апреля в Новосибирской области. 151 болен, четверо умерли
22:34 22-04-2020
Выздоровели еще трое зараженных COVID-19 на вечер 22 апреля в Новосибирской области. 151 болен, четверо умерли
Ввести цифровые пропуска по всей России из-за коронавируса предложил Собянин 5
22:21 22-04-2020
Ввести цифровые пропуска по всей России из-за коронавируса предложил Собянин
БердскНа грани нервного срыва: в самоизоляцию обратились к психологам 14 семей Бердска 3
22:08 22-04-2020
На грани нервного срыва: в самоизоляцию обратились к психологам 14 семей Бердска
Парки закрыли: По Google Картам следят за бесцельно гуляющими людьми в парках и скверах Новосибирска 2
22:05 22-04-2020
Парки закрыли: По Google Картам следят за бесцельно гуляющими людьми в парках и скверах Новосибирска
Ввести пропускной режим из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут в Новосибирской области 2
21:56 22-04-2020
Ввести пропускной режим из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут в Новосибирской области
БердскКак получить выплаты по 6018,5 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет в Новосибирской области. И в Бердске
21:51 22-04-2020
Как получить выплаты по 6018,5 рублей семьям с детьми от 3 до 7 лет в Новосибирской области. И в Бердске
БердскСнесли крышу: До неузнаваемости разобрали здание старого вокзала в Бердске по плану РЖД
21:39 22-04-2020
Снесли крышу: До неузнаваемости разобрали здание старого вокзала в Бердске по плану РЖД
Пьют пиво в ирландском баре: На 1,2 млн рублей оштрафовали распространителей коронавируса в Новосибирске 2
21:22 22-04-2020
Пьют пиво в ирландском баре: На 1,2 млн рублей оштрафовали распространителей коронавируса в Новосибирске
БердскНе заплатила за ремонт дороги на ул. Лунной компании "СтройСити" своевременно власть Бердска 3
21:15 22-04-2020
Не заплатила за ремонт дороги на ул. Лунной компании