Как покупать одежду онлайн в пандемию? Советы от стилиста

С чего начать? Разберите свой летний гардероб и посмотрите, чего конкретно не хватает или что необходимо заменить.

Часто мы покупаем не вещи, а эмоции

В режиме самоизоляции магазины одежды закрыты, поэтому модницам всего мира ничего не остается, кроме как «опустошать полки» в онлайне. На что стоит обратить внимание во время виртуального шопинга и как превратить его в сплошное удовольствие, рассказывает автор блога @good_look_style, стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера.

Шаг № 1. Составьте шопинг-лист

Прежде чем вы откроете свой компьютер и погрузитесь в многообразие предлагаемых товаров, обязательно составьте шопинг-лист. Это только кажется, что делать покупки в режиме онлайн проще, чем ходить по обычным магазинам. На самом деле на виртуальный шопинг мы, как правило, тратим гораздо больше денег!

С чего начать? Разберите свой летний гардероб и посмотрите, чего конкретно не хватает или что необходимо заменить. Тогда ваш выбор будет осознанным и рациональным. На картинках все выглядит великолепно, и, например, в поиске шорт мы можем «за компанию» купить футболку и сандалии, которые видим на модели. Как говорится, гулять так гулять, зато будет готовый комплект. Но довольно часто где-то в глубине нашего собственного шкафа уже есть что-то подобное. Так зачем зря тратить деньги? Шопинг-лист поможет понять, насколько вам действительно нужна та или иная вещь, и не стать жертвой красивого лукбука или картинки.

Шаг № 2. Не ведитесь на дешевые уловки

Кстати про картинку. Часто мы покупаем не вещи, а эмоции, ведь хорошие магазины снимают свой ассортимент при грамотном освещении, на красивых моделях, в стильном интерьере. Покупая, к примеру, платье, задайте себе вопрос: «Мне нравится это платье, эта девушка в платье или ощущение роскоши/стиля/уверенности на фото?» Одежду стоит брать тогда, когда нравится именно она.

Особенно аккуратно я рекомендую отнестись к шопингу в Instagram. Там часто можно увидеть модели с известного нам всем китайского сайта в окружении дорогих брендовых вещей. А если надеть дешевое синтетическое платье на красотку с сумочкой Dior и в солнечных очках Chloe, да еще посадить ее в дорогое авто, оно тут же станет объектом желания для многих женщин. Анализируйте этот момент и не покупайтесь на подобные уловки!

Шаг № 3. Читайте состав и не только



Обязательно изучайте не только состав изделия, но и, к примеру, его длину. Девушка на фото может быть на 10 см ниже или выше вас, а значит, и представленная модель будет выглядеть на вашей фигуре уже иначе.Шаг № 4. Измерьте себя правильноРазмер — больной вопрос для многих женщин. Как правильно разобраться с ним, ведь у каждой марки свои параметры? На самом деле ничего сложного здесь нет. Достаточно внимательно изучить таблицу размеров, затем измерить себя сантиметровой лентой и сопоставить данные.

Но учтите, что в азиатских интернет-магазинах вещи часто маломерят, тогда как в американских все наоборот. Иногда об этом можно прочитать в отзывах, поэтому, если они есть, обязательно изучите их. Также обращайте внимание на специальные линейки: tall (для высоких), petite ( для миниатюрных) и curve/plus size (большие размеры).

Шаг № 5. Нацельтесь на лето



К сожалению, эта весна прошла для нас в самоизоляции, остался буквально месяц до наступления нового сезона, поэтому вместо того, чтобы покупать горячие тренды весны-2020, лучше сфокусироваться на летнем гардеробе. Надеюсь, коронавирус не лишит нас удовольствия пощеголять в модных летящих платьях, бермудах или стеганых босоножках на каблуке.

Шаг № 6. Не создавайте себе проблемы

Внимательно ознакомьтесь с условиями возврата. У многих продавцов они сейчас изменены. Я рекомендую отдавать предпочтение крупным магазинам и маркам, поскольку их политика возврата довольно прозрачна. Некоторые вообще продлили срок на 30 дней с момента возобновления работы магазинов. Но есть и те, кто откровенно пишет, что возврат не осуществляется, будьте внимательны! Не создавайте себе лишние проблемы.

У виртуального шопинга есть масса плюсов: широкий ассортимент, экономия времени, а иногда более низкая цена. Кроме того, в условиях самоизоляции это единственный шанс приобрести новинку, главное — учитывать все то, о чем я сказала выше.

Источник: АиФ