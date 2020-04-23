Фото дня: Новый социализм «прокатился» в честь дня рождения Владимира Ленина по Бердску

— Это символ движения за новый социализм, который организовал Николай Платошкин. Сегодня у нас акция посвященная 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В его день рождения мы решили провести автопробег с 13.00 до 14.00, — рассказа Алексей в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 апреля.
Бердчанин признался, что стал подвижником движения за новый социализм стал сравнительно недавно — с декабря 2019 года.
Справка
Общественное движение «За новый социализм» — общественное движение, возглавляемое российским политиком, дипломатом, политологом и историком Николаем Платошкиным. Цель движения — восстановление обновленного социализма в России мирным законным путём — путём выборов.
Обновленный социализм предполагается как социализм при сохранении частной собственности, с поддержкой государством малого и среднего бизнеса, при полной партийной демократии и многообразии мнений, со смешанной экономикой, гласит Википедия.
и национальной эканомике.
Мегаполисам и кластерам?..ну как..вода мокрая.земля грязная.кароновирус вредный.
алкоголь пьяный.Ухань большой.А в Нью йорке биржа.
А у нас бессонов с обращениями к путину.
Ждем кремлеботов в комментариях. )))
Нарушение самоизоляции или еще чего, с переходом на личности.
Там в браузере есть кнопочка включения проверки правописания - вы ее включите, чтобы вас смогли правильно понять.
В лихие 90-е люди на улице себе еду варили при отсутствии газа и обогревались от электричества, потому что батареи промерзали, пока трансформаторы не начали взрываться.
Да много чего негативного было в лихие 90-е, о чем не хочется вспоминать.
Или социализм в Венесуэле?
Вы к какому из них хотите притащить страну?
Если к первому, то демократия и рынок, если ко второму то ваши бредовые идеи...
В швеции есть рыбаловный флот..Мировой окен звеняюсь кто приватизировал?
Может таки - государственная? Дык, она и теперь есть.
Здесь не та площадка чтобы размещать пространный труд в виде статьи, да и лень мне.
Но для вас потружусь пояснить, раз не способны понять сами...
Речь идет не о сосализьме как формации расположенной между капитализмом и коммунизмом, а о строе опирающемся на социальную справедливость и социальную защиту немощных-убогих-сирых.
Разве не в этом сущность Социализма? Или самоцель мифическая общественная собственность на средства производства?
Ну тогда она тоже присутствует как элемент в северных демократиях воплощенная в виде владения акциями предприятий (читай-средств производства) значительной части общества. (реальное ВЛАДЕНИЕ а не мифическо-сосалистическое, как в СССРе и Венесуэлах разных)
Устал, пожалуй, на этом остановлюсь и закончу бессмысленный спор с методичкой
Швеция это не абы швеция..Это королевство швеция.
Шо, серьезно? Там и король есть? Как у нас, в Кремле??
И почему эту мелкую страну все время забывают упомянуть в назидание?
Но что интересно это ни кому и ни чем не мешает.рассказывать про демакратию.
Королева англии Елизовета.
Король норвегии харольд пятый.
Король бельгии филип.
Король испании..тоже филип..
Демократия? Правда или конституционная монархия?
Эх..Но вот ведь заковырка все рвутся в мегаполисы чтоб их там подлые олигархи угнетали.
Кто такой новоявленный строитель социализма, товарищЪ Платошкин?
С 1987 по 1992 годы работал в должности атташе в посольствах СССР и Российской Федерации в ФРГ.
С 1992 по 1995 годы — в четвёртом Европейском департаменте МИД РФ.
С 1995 в должности первого секретаря вновь был направлен в дипломатическое представительство РФ в Германии, в Берлин, где и проработал до 1998 года.
В 1998 году возглавил отдел Армении МИД РФ.
С мая 2004 по 2006 годы в должности вице-консула работал в консульстве Российской Федерации в Хьюстоне.
М-м-м-дда, уж...
Номенклатурный партайгеноссе - в чистом, кристальном виде. Других в капстраны не отправляли.
А в 91-м положивший свой партбилет в шкатулочку на антресолях и поднявши руку, дружно проголосовавший за Бориса Николаевича. Иначе, в Европейский департамент попасть было - никак.
Затем, строго по годам- за Владимир Владимирыча (штоб он был здоров!) - а иначе - тоже - никак в Хьюстон не попасть.
Теперь, значицца, социализм порешил строить. Дядюшку Зю подсиживать... ну-ну.
Сейчас ситуация не такая,она не созрела и грубо говоря "народ ещё не жрёт картофельные очистки",поэтому народу все поровну и он особо не вникает в политику а там всё схвачено и кому надо проплачено.