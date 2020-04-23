Фото дня: Новый социализм «прокатился» в честь дня рождения Владимира Ленина по Бердску

Около 30 горожан устроили флешмоб на своих автомобилях с ярко-красными флагами с 13.00 до 14.00.

Общественное движение «За новый социализм» — общественное движение, возглавляемое российским политиком, дипломатом, политологом и историком Николаем Платошкиным

— Это символ движения за новый социализм, который организовал Николай Платошкин. Сегодня у нас акция посвященная 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В его день рождения мы решили провести автопробег с 13.00 до 14.00, — рассказа Алексей в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 апреля.

Бердчанин признался, что стал подвижником движения за новый социализм стал сравнительно недавно — с декабря 2019 года.

Новый социализм «прокатился» по Бердску

Справка

Общественное движение «За новый социализм» — общественное движение, возглавляемое российским политиком, дипломатом, политологом и историком Николаем Платошкиным. Цель движения — восстановление обновленного социализма в России мирным законным путём — путём выборов.

Обновленный социализм предполагается как социализм при сохранении частной собственности, с поддержкой государством малого и среднего бизнеса, при полной партийной демократии и многообразии мнений, со смешанной экономикой, гласит Википедия.