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Фото дня: Новый социализм «прокатился» в честь дня рождения Владимира Ленина по Бердску

17:04 23.04.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Около 30 горожан устроили флешмоб на своих автомобилях с ярко-красными флагами с 13.00 до 14.00.

Фото дня: Новый социализм прокатился в честь дня рождения Владимира Ленина по Бердску
Общественное движение «За новый социализм» — общественное движение, возглавляемое российским политиком, дипломатом, политологом и историком Николаем Платошкиным

— Это символ движения за новый социализм, который организовал Николай Платошкин. Сегодня у нас акция посвященная 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В его день рождения мы решили провести автопробег с 13.00 до 14.00, — рассказа Алексей в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 апреля.

Бердчанин признался, что стал подвижником движения за новый социализм стал сравнительно недавно — с декабря 2019 года.

Фото дня: Новый социализм прокатился в честь дня рождения Владимира Ленина по Бердску

Новый социализм «прокатился» по Бердску

Справка

Общественное движение «За новый социализм» — общественное движение, возглавляемое российским политиком, дипломатом, политологом и историком Николаем Платошкиным. Цель движения — восстановление обновленного социализма в России мирным законным путём — путём выборов.

Обновленный социализм предполагается как социализм при сохранении частной собственности, с поддержкой государством малого и среднего бизнеса, при полной партийной демократии и многообразии мнений, со смешанной экономикой, гласит Википедия.

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От редакции

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да не как, 22 апреля 2020 14:11
ну социализм..тип индустреальной эканомики при крупно товарном специализированном производстве
и национальной эканомике.
вобщем как вы, 22 апреля 2020 14:17
относитесь к индустриализму двадцатого века? а как вы относитесь к глобализму двадцатьпервого века?
Мегаполисам и кластерам?..ну как..вода мокрая.земля грязная.кароновирус вредный.
алкоголь пьяный.Ухань большой.А в Нью йорке биржа.
А у нас бессонов с обращениями к путину.
Аноним, 22 апреля 2020 14:32
НВР: Нам отлично. Молодцы.
Ждем кремлеботов в комментариях. )))
Нарушение самоизоляции или еще чего, с переходом на личности.
да наздоровье, 22 апреля 2020 15:22
доля бердска в ..рыбоорабработке на рынке ес...
вот вообще непроблема, 22 апреля 2020 15:24
доля бердской товарно фондовой биржи в мировых ценах на лососевых.
Николай, 22 апреля 2020 14:32
День рождения Владимира Ленина город приветствует отключением воды и электричества на территории санатория бердский! Нам создали обстановку 1917г., когда рухнула власть буржуев! В лихие 90-е не возможно представит, что высоко ответственные работники ЖКХ разрыли яму, и пол дня простаивает техника и не одного рабочего. Руководство города плохо понимают, что в тяжёлых условиях самоизоляции необходимо сделать ремонт как можно быстрей, чтоб не страдали старики, маленькие дети.
Аноним, 22 апреля 2020 15:30
В лихие 90-е не возможно представит, что высоко ответственные работники ЖКХ...)))
Там в браузере есть кнопочка включения проверки правописания - вы ее включите, чтобы вас смогли правильно понять.
В лихие 90-е люди на улице себе еду варили при отсутствии газа и обогревались от электричества, потому что батареи промерзали, пока трансформаторы не начали взрываться.
Да много чего негативного было в лихие 90-е, о чем не хочется вспоминать.
Аноним, 22 апреля 2020 15:39
Николай, как то всё упрощённо. Даже для отставника. В армии уравниловка и казарма только для нижних чинов. Далее уже все виды довольствия прилично различаются.
Аноним, 22 апреля 2020 14:48
Г-н Платошкин, вот в Швеции, Дании, Финляндии и др.. социализм или нет?
Или социализм в Венесуэле?
Вы к какому из них хотите притащить страну?
Если к первому, то демократия и рынок, если ко второму то ваши бредовые идеи...
дема..чито?, 22 апреля 2020 15:20
А организация труда типо как в швеции и налоги типо как там..это скажем бердск потянет?
или все, 22 апреля 2020 15:21
сведется к пупку хакамады и рукарынким бредням?
Лина, 22 апреля 2020 15:29
,,,вот в Швеции, Дании, Финляндии и др...Хих!Главный признак социализма -общественная собственность на средства производства. ,,,вот в Швеции, Дании, Финляндии ,,,нет общественной собственности на средства производства, а есть частная на средства производства. Возьмите что-ль за труд прочитать учебник формальной логики. Чтобы наконец уже не присваивать признак рынка и демократии исключительно капитализму.))-
сурьезно?, 22 апреля 2020 15:37
это вы с чего таку фигню придумали?
В швеции есть рыбаловный флот..Мировой окен звеняюсь кто приватизировал?
Аноним, 22 апреля 2020 15:41
Лина, что есть "общественная собственность"?
Может таки - государственная? Дык, она и теперь есть.
да вот еще чего, 22 апреля 2020 15:44
Швеция это не абы швеция..Это королевство швеция.
Аноним, 22 апреля 2020 16:04
Ви таки будете меня учить политэкономии, милочка?

Здесь не та площадка чтобы размещать пространный труд в виде статьи, да и лень мне.
Но для вас потружусь пояснить, раз не способны понять сами...
Речь идет не о сосализьме как формации расположенной между капитализмом и коммунизмом, а о строе опирающемся на социальную справедливость и социальную защиту немощных-убогих-сирых.

Разве не в этом сущность Социализма? Или самоцель мифическая общественная собственность на средства производства?
Ну тогда она тоже присутствует как элемент в северных демократиях воплощенная в виде владения акциями предприятий (читай-средств производства) значительной части общества. (реальное ВЛАДЕНИЕ а не мифическо-сосалистическое, как в СССРе и Венесуэлах разных)

Устал, пожалуй, на этом остановлюсь и закончу бессмысленный спор с методичкой
Аноним, 22 апреля 2020 16:23
да вот еще чего, 22 апреля 2020 15:44
Швеция это не абы швеция..Это королевство швеция.

Шо, серьезно? Там и король есть? Как у нас, в Кремле??
Аноним, 22 апреля 2020 16:25
А в Китае что?
И почему эту мелкую страну все время забывают упомянуть в назидание?
да да да..., 22 апреля 2020 16:28
в швеции как и в англии номинально частной собственности вообще то нет.
Но что интересно это ни кому и ни чем не мешает.рассказывать про демакратию.
Аноним, 22 апреля 2020 16:38
16:04! Можно чуть дополню. Акции акциями. Но в Швеции всё-таки к социализму постепенно пришли (а не построили подобие его, предварительно замутив экспроприацию). И никаких классов-гегемонов, а относительно справедливое распределение прибавочного продукта через налоги. Протестантизм опять же, осуждающий желание бравировать бедностью.
король швеции, 22 апреля 2020 17:07
Карл Густав..Гугель в помочь.
Королева англии Елизовета.
Король норвегии харольд пятый.
Король бельгии филип.
Король испании..тоже филип..
Демократия? Правда или конституционная монархия?
Лина, 22 апреля 2020 17:18
Да мне тоже, не особо интересно метать биссер. Но! Повторю еще раз. 1. Главным и основным признаком социализма является общественная собственность на средства производства. 2.Насколько хорошо живет средний гражданин в обществе , где преобладает общественная собственность на средства производства. Зависит только от того насколько развиты производительные силы этого общества. Т.Е "Как потопали , так и полопали". Хих! ))--
Елена Вам надо это все рассказать, 22 апреля 2020 17:37
В лондоне социалистическому интернационалу и его лидеру Георгиусу Папандрео.
Аноним, 22 апреля 2020 15:37
Цирк )))))
Аноним, 22 апреля 2020 17:45
уберите деньги как частный банковский товар и крупную частную собственность на средства производства - и вы перекроете вопрос с финансовой и промышленной олигархией...
да вот вообще невопрос, 22 апреля 2020 18:10
к природе! к чистому воздуху! Города рождают паразитов!
Эх..Но вот ведь заковырка все рвутся в мегаполисы чтоб их там подлые олигархи угнетали.
Банкир, 23 апреля 2020 10:26
Готов принять от вас в дар любое количество никчёмных, грязных и никому не нужных денег, в любом виде и качестве, в том числе - и как частный банковский товар. С удовольствием уберу от вас частную собственность в любом количестве и формате. Самовынос :)
Гость, 22 апреля 2020 21:26
Почему "новый социализм" пишите без кавычек? Это ведь не строй, а просто название в программе при капитализме.
Истмат, 23 апреля 2020 09:04
"А что это за девочка и где она живёт..." (Ц)
Кто такой новоявленный строитель социализма, товарищЪ Платошкин?
С 1987 по 1992 годы работал в должности атташе в посольствах СССР и Российской Федерации в ФРГ.
С 1992 по 1995 годы — в четвёртом Европейском департаменте МИД РФ.
С 1995 в должности первого секретаря вновь был направлен в дипломатическое представительство РФ в Германии, в Берлин, где и проработал до 1998 года.
В 1998 году возглавил отдел Армении МИД РФ.
С мая 2004 по 2006 годы в должности вице-консула работал в консульстве Российской Федерации в Хьюстоне.
М-м-м-дда, уж...
Номенклатурный партайгеноссе - в чистом, кристальном виде. Других в капстраны не отправляли.
А в 91-м положивший свой партбилет в шкатулочку на антресолях и поднявши руку, дружно проголосовавший за Бориса Николаевича. Иначе, в Европейский департамент попасть было - никак.
Затем, строго по годам- за Владимир Владимирыча (штоб он был здоров!) - а иначе - тоже - никак в Хьюстон не попасть.
Теперь, значицца, социализм порешил строить. Дядюшку Зю подсиживать... ну-ну.
Аноним, 23 апреля 2020 17:36
А кто такой Истмат и где можно прочитать биографию критика социализма, кроме критики ничего более не рожавшего?
житель, 23 апреля 2020 12:33
В России власть всегда менялась в моменты когда она "валялась" и её надо было только "подобрать"
Сейчас ситуация не такая,она не созрела и грубо говоря "народ ещё не жрёт картофельные очистки",поэтому народу все поровну и он особо не вникает в политику а там всё схвачено и кому надо проплачено.

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