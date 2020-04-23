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«Никто никуда не вылетел»: Опроверг отмену ремонта дорог нацпроекту БКД на 105 млн рублей мэр Бердска

21:50 23.04.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Евгений Шестернин сообщил, что проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе.

Никто никуда не вылетел: Опроверг отмену ремонта дорог нацпроекту БКД на 105 млн рублей мэр Бердска
В 2019 году по «БКД» реконструировали пять дорог Нового поселка

Выбросили из нацпроекта по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и лишили 105 млн рублей Бердск. Деньги отдадут Новосибирску, такую информацию опубликовала пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области вчера, 21 апреля.

— Не успев подготовить проектно-сметную документацию, Бердск лишился более 105 миллионов на ремонт дорог. На заседании комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике, где рассматривались первые в этом году поправки в областной бюджет-2020, деньги были перераспределены в пользу Новосибирска и пойдут, в частности, на ремонт Бердского шоссе и улицы Оловозаводская, — сообщили в Заксобрании.

Министр транспорта Анатолий Костылевский отметил, что в 2021 году Бердск может вернуться в национальный проект, но внимание к ним по понятным причинам будет повышенное.

Однако сегодня, 22 апреля, мэр Бердска Евгений Шестернин опроверг данную информацию.

— Никто никуда не вылетал. Запланирован капитальный ремонт ул. Черемушной и ул. Боровой по программе БКД в 2020 году. Объем финансирования идет по мере наличия проекта. Проект есть, завершается его экспертиза, — сообщил Евгений Анатольевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 апреля.

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От редакции

Сделают дорогу?

Аноним, 22 апреля 2020 15:49
НВР:
Нет
Аноним, 22 апреля 2020 16:39
Костылевский или Шестернин не владеет информацией?
Аноним, 22 апреля 2020 19:31
Мэр так успешно самоизолировался, что никакая пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области его не заразит фейковыми вирусами.
Аноним, 22 апреля 2020 22:40
С первомайской разберитесь ремонтёры
житель, 23 апреля 2020 09:58
когда будет ремонт ул свердлова...
Аноним, 23 апреля 2020 11:31
Вот это подарок от мэра под конец правления! Денег лишили, будут черемушную за счет местного бюджета делать, а в декабре мэр уйдет, а после него уже другой будет разгребать.
житель, 23 апреля 2020 11:34
Господин МЭР а куда делись 140млн выделенные Москвой по программе в прошлом году? И почему 70млн выделенные на реконструкцию Горпарка не нашли подрядчика в прошлом 2019г? В первом случае--не доработка исполнителя в мэрии,во втором криминальная составляющая.

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