«Никто никуда не вылетел»: Опроверг отмену ремонта дорог нацпроекту БКД на 105 млн рублей мэр Бердска

В 2019 году по «БКД» реконструировали пять дорог Нового поселка

Выбросили из нацпроекта по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и лишили 105 млн рублей Бердск. Деньги отдадут Новосибирску, такую информацию опубликовала пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области вчера, 21 апреля.

— Не успев подготовить проектно-сметную документацию, Бердск лишился более 105 миллионов на ремонт дорог. На заседании комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике, где рассматривались первые в этом году поправки в областной бюджет-2020, деньги были перераспределены в пользу Новосибирска и пойдут, в частности, на ремонт Бердского шоссе и улицы Оловозаводская, — сообщили в Заксобрании.

Министр транспорта Анатолий Костылевский отметил, что в 2021 году Бердск может вернуться в национальный проект, но внимание к ним по понятным причинам будет повышенное.

Однако сегодня, 22 апреля, мэр Бердска Евгений Шестернин опроверг данную информацию.

— Никто никуда не вылетал. Запланирован капитальный ремонт ул. Черемушной и ул. Боровой по программе БКД в 2020 году. Объем финансирования идет по мере наличия проекта. Проект есть, завершается его экспертиза, — сообщил Евгений Анатольевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 апреля.