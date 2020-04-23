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Проблемы с МФЦ: Не могут оформить документы через МФЦ в самоизоляцию жители в соседнем Бердску Искитиме

09:00 23.04.2020, Алена Романцова Фото: mfc-nso.ru
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Сотрудники главного офиса центров в Новосибирске утверждают, что они легко дозваниваются до собственной справочной. И напомнили, что сейчас для всех будет безопаснее оформлять документы в электронном виде.

Проблемы с МФЦ: Не могут оформить документы через МФЦ в самоизоляцию жители в соседнем Бердску Искитиме
Бердский МФЦ расположен в микрорайоне Радужном
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Проблемы с МФЦ: Не могут оформить документы через МФЦ в самоизоляцию жители в соседнем Бердску Искитиме

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Не могут дозвониться до МФЦ и попасть на прием по предварительной записи во время самоизоляции жители Искитима. Горожане пожаловались на эту ситуацию в редакцию сайта «Весь Искитим» 20 апреля. Отметим, что с началом введения режима из-за коронавируса все МФЦ стали работать только по предварительной записи.

— В МФЦ невозможно дозвониться: сначала ты в очереди десятый, потом двадцатый. Это просто возмутительно, как людям делать дела, — возмущаются горожане.

В центральном офисе центров государственных муниципальных услуг «Мои Документы» в Новосибирске прокомментировали ситуацию сотрудники пресс-службы. Они утверждают, что они смогли легко дозвониться до операторов.

— Мы с коллегами смогли дозвониться. Да, действительно некоторая загруженность есть в справочной, но она не критичная. Режим работы у нас остался прежний, просто по записи. Но мы всех граждан перенаправляем на то, чтобы они пользовались услугами в электронном виде. Ведь это в сегодняшней обстановке наиболее безопасно. Это можно сделать через сайт и через мобильное приложение, — отметили сотрудники пресс-службы 22 апреля.

Напомним, что подать документы на рассмотрение или оформить предварительную запись на прием в МФЦ можно на сайте ведомства. Позвонить для записи можно по двум телефонам: 052 и 8 (383) 217-70-52.

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