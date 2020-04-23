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Новосибирский институт вычислительных технологий получил федеральный статус

08:30 23.04.2020 Фото: ict.nsc.ru
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В его структуру входят филиалы в городах Кемерово, Бердск, Томск, Красноярск.

Новосибирский институт вычислительных технологий получил федеральный статус
Музей вычислительной техники при ИВТ СО РАН

Министерство науки и высшего образования РФ присвоило новосибирскому Институту вычислительных технологий (ИВТ) статус федерального исследовательского центра, сообщает пресс-служба ИВТ.

В его структуру входят филиалы в городах Кемерово, Бердск, Томск, Красноярск, а также совместные лаборатории с Алтайским государственным университетом, Кемеровским государственным университетом и Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики.

В настоящее время ИВТ наряду с традиционными задачами математического моделирования турбин гидроэлектростанций и цунами, районирования побережий и акваторий, разрабатывает методы и средства управления сбором, хранением и анализом больших объемов научных данных, методы анализа изображений и т.д.

Кроме того, ФИЦ ИВТ обладает мультидисциплинарной многопользовательской научной инфраструктурой: центром научных IT-сервисов, инжиниринговым центром технологий автоматизации, инженерно-испытательным центром, производственно-технологическим центром. ИВТ создал и поддерживает крупнейшую в своем роде академическая корпоративную компьютерную сеть Новосибирского научного центра.

ИВТ — один из инициаторов проекта создания в Новосибирске суперкомпьютерного центра высокопроизводительного анализа научных данных мирового уровня.

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Аноним, 23 апреля 2020 09:30
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