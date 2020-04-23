Руку не подержите: За правилами захоронения умерших от коронавируса министр Минздрава Хальзов отправил в Роспотребнадзор

При этом, как будут хоронить умерших от коронавируса в регионе смог рассказать главный патологоанатом Новосибирской области Александр Надеев. Он отметил, хоронят умерших от COVID-19 в закрытых гробах. Но не обязательно запаянных.

Организация похорон сопряжена с многими моментами, которые нужно тщательно продумать, чтобы не упустить важные аспекты

Как будут хоронить умерших от коронавируса в Новосибирской области – хоронить в землю или кремировать? Какие меры безопасности должны быть приняты при захоронении больных коронавирусом?Дадут ли проститься родным с умершими от коронавируса? Такие вопросы были направлены в официальном запросе от «Курьер. Среда. Бердск» министру здравоохранения региона Константину Хальзову. Ответ пришел коротки и формальный. Напомним, на 22 апреля в России от страшного вируса умерло 513 человек, в нашем регионе четверо.

— Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения входят полномочия органов местного самоуправления. Также за разъяснениями гигиенических требований по организации захоронений можно обратиться в Роспотребнадзор.

При этом, как будут хоронить умерших от коронавируса в регионе «Курьер. Среда. Бердск» смог рассказать главный патологоанатом Новосибирской области Александр Надеев. При этом Надеев отметил, что есть определенные рекомендации минздрава России. Также напомним, в регионе умерли два мужчины от опасного вируса. «Курьер. Среда. Бердск» выяснял, как их будут хоронить и других больных COVID-19 в России и Бердске. Жители Европы прощаются с умирающими в больнице по телефону или по Skype. В Италии кремируют, в Испании кремируют и хоронят в землю, как и в США. И лишь в Америке дают проститься с умирающим, но на расстоянии. Родные погибших от COVID-19 рассказывают в СМИ, что перед похоронами в России проводят вскрытие, а тело умершего передают в закрытом и запаянном гробу с фотографией.

— Любые захоронения у нас проводятся в соответствии с предсмертной волей умершего или его представителей, родственников. В случае с больными коронавирусом вопрос погребения или кремации также решается также по воле умершего или его родственников. Захоронение должно проводиться в закрытом гробу, — отметил Александр Петрович.

Он не обязательно должен быть запаян, уточнил патологоанатом. Но открыть крышку, подержать за руку умершего родственники не могут.

— По рекомендациям крышка не должна открываться, — уточнил Александр Надеев.

Берегите себя, и близких. Оставайтесь дома!