Стоит ли покупать имбирь по заоблачным ценам? Насколько полезен корень имбиря на самом деле

В Древней Руси имбирь добавляли в еду и напитки

Как известно, на время карантина в России резко возросли цены на такой продукт, как имбирь. О том, в чем же состоит его ценность рассказала нутрициолог Екатерина Скворцова на странице в своей социальной сети Instagram.

Так, специалист перечислила особенности корня имбиря.

1. Об имбире известно уже больше 2 тысяч лет, и он популярен в китайской, индийской и японской кухнях, а также в народной медицине.

2. Из имбиря делают лекарства, настойки, косметические средства. Также его употребляют в сыром и маринованном виде.

3. В Древней Руси имбирь добавляли в еду и напитки.

4. Сушеный имбирь воздействует на легкие, селезенку, желудок, а также нормализирует кислотность пищеварения.

5. Имбирь улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ и повышает давление.

Также Екатерина назвала витаминно-минеральный состав имбиря.

«Магний, фосфор, калий, кальций, натрий, кремний, железо, марганец, цинк, селен, медь, вит. гр. В, никотиновая кислота, вит. Е, вит. С, РР, незаменимые аминокислоты», — перечислила она.

К тому же, имбирь имеет множество полезных свойств, которые помогают при простуде, с пищеварением, с кровообращением, с детоксикацией организма, нормализируют уровень холестерина и его можно использовать как обезболивающее и т.д. Иными словами этот продукт является едва ли не панацеей.