Стоит ли покупать имбирь по заоблачным ценам? Насколько полезен корень имбиря на самом деле

Как известно, на время карантина в России резко возросли цены на такой продукт, как имбирь. О том, в чем же состоит его ценность рассказала нутрициолог Екатерина Скворцова на странице в своей социальной сети Instagram.
Так, специалист перечислила особенности корня имбиря.
1. Об имбире известно уже больше 2 тысяч лет, и он популярен в китайской, индийской и японской кухнях, а также в народной медицине.
2. Из имбиря делают лекарства, настойки, косметические средства. Также его употребляют в сыром и маринованном виде.
3. В Древней Руси имбирь добавляли в еду и напитки.
4. Сушеный имбирь воздействует на легкие, селезенку, желудок, а также нормализирует кислотность пищеварения.
5. Имбирь улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ и повышает давление.
Также Екатерина назвала витаминно-минеральный состав имбиря.
«Магний, фосфор, калий, кальций, натрий, кремний, железо, марганец, цинк, селен, медь, вит. гр. В, никотиновая кислота, вит. Е, вит. С, РР, незаменимые аминокислоты», — перечислила она.
К тому же, имбирь имеет множество полезных свойств, которые помогают при простуде, с пищеварением, с кровообращением, с детоксикацией организма, нормализируют уровень холестерина и его можно использовать как обезболивающее и т.д. Иными словами этот продукт является едва ли не панацеей.