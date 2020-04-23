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Здоровье / Общество

Стоит ли покупать имбирь по заоблачным ценам? Насколько полезен корень имбиря на самом деле

12:33 23.04.2020 Фото: pxhere.com
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Имбирь обладает желчегонным и онкопротекторным свойствами.

Стоит ли покупать имбирь по заоблачным ценам? Насколько полезен корень имбиря на самом деле
В Древней Руси имбирь добавляли в еду и напитки

Как известно, на время карантина в России резко возросли цены на такой продукт, как имбирь. О том, в чем же состоит его ценность рассказала нутрициолог Екатерина Скворцова на странице в своей социальной сети Instagram.

Так, специалист перечислила особенности корня имбиря.

1. Об имбире известно уже больше 2 тысяч лет, и он популярен в китайской, индийской и японской кухнях, а также в народной медицине.

2. Из имбиря делают лекарства, настойки, косметические средства. Также его употребляют в сыром и маринованном виде.

3. В Древней Руси имбирь добавляли в еду и напитки.

4. Сушеный имбирь воздействует на легкие, селезенку, желудок, а также нормализирует кислотность пищеварения.

5. Имбирь улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ и повышает давление.

Также Екатерина назвала витаминно-минеральный состав имбиря.

«Магний, фосфор, калий, кальций, натрий, кремний, железо, марганец, цинк, селен, медь, вит. гр. В, никотиновая кислота, вит. Е, вит. С, РР, незаменимые аминокислоты», — перечислила она.

К тому же, имбирь имеет множество полезных свойств, которые помогают при простуде, с пищеварением, с кровообращением, с детоксикацией организма, нормализируют уровень холестерина и его можно использовать как обезболивающее и т.д. Иными словами этот продукт является едва ли не панацеей.

Стоит ли покупать имбирь по заоблачным ценам? Насколько полезен корень имбиря на самом деле

Стоит ли покупать имбирь по заоблачным ценам? Насколько полезен корень имбиря на самом деле

Стоит ли покупать имбирь по заоблачным ценам? Насколько полезен корень имбиря на самом деле

Стоит ли покупать имбирь по заоблачным ценам? Насколько полезен корень имбиря на самом деле

Источник:  Znaj.ua
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