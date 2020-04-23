13 место в рейтинге 100 лучших школ России заняла школа Новосибирска

В списке 100 лучших школ России представлены учебные заведения из 26 регионов страны Рейтинговое агентство RAEX составило ежегодный рейтинг топ-100 школ России по конкурентоспособности выпускников, ровно половина из них находится в Москве и Подмосковье, далее по списку следуют Санкт-Петербург и Татарстан, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства. «В списке 100 лучших школ России представлены учебные заведения из 26 регионов страны. При этом ровно половина участников — 50 — приходятся на Москву и Подмосковье, далее с большим отрывом следует Санкт-Петербург (девять школ), Республика Татарстан (пять), Новосибирская и Челябинская области (по четыре). Перевес школ из столичного региона в рейтинге несколько снизился: в топ-100 рейтинга прошлого года их насчитывалось 54», — уточнили в пресс-службе.

Первые три места в рейтинге заняли Специализированный учебно-научный центр имени А. Н. Колмогорова (СУНЦ МГУ), московский лицей «Вторая школа» и Челябинский физико-математический лицей № 31. В топ-10 рейтинга также вошли Университетская гимназия Московского госуниверситета имени М. В. Ломоносова (МГУ), Республиканский лицей для одаренных детей из Саранска, Президентский физико-математический лицей № 239 из Санкт-Петербурга, Физтех-лицей им. Капицы из Долгопрудного, физико-математическая школа № 2007 из Москвы, Вологодский многопрофильный лицей и Московская школа на юго-западе № 1543. «В топ-100 рейтинга RAEX растет количество школ, ориентированных на работу с талантливыми детьми. Такие элитные учебные заведения все успешнее отодвигают на второй план массовые школы, «школы для всех». При этом, если в предыдущие годы главным драйвером развития лучших школ являлись университеты, создававшие подшефные структуры, то сегодня внимание к развитию элитных школ проявляют и органы власти», — отметил гендиректор агентства Дмитрий Гришанков, слова которого приводит пресс-служба.