13 место в рейтинге 100 лучших школ России заняла школа Новосибирска

Рейтинговое агентство RAEX составило ежегодный рейтинг топ-100 школ России по конкурентоспособности выпускников, ровно половина из них находится в Москве и Подмосковье, далее по списку следуют Санкт-Петербург и Татарстан, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.
«В списке 100 лучших школ России представлены учебные заведения из 26 регионов страны. При этом ровно половина участников — 50 — приходятся на Москву и Подмосковье, далее с большим отрывом следует Санкт-Петербург (девять школ), Республика Татарстан (пять), Новосибирская и Челябинская области (по четыре). Перевес школ из столичного региона в рейтинге несколько снизился: в топ-100 рейтинга прошлого года их насчитывалось 54», — уточнили в пресс-службе.
Первые три места в рейтинге заняли Специализированный учебно-научный центр имени А. Н. Колмогорова (СУНЦ МГУ), московский лицей «Вторая школа» и Челябинский физико-математический лицей № 31. В топ-10 рейтинга также вошли Университетская гимназия Московского госуниверситета имени М. В. Ломоносова (МГУ), Республиканский лицей для одаренных детей из Саранска, Президентский физико-математический лицей № 239 из Санкт-Петербурга, Физтех-лицей им. Капицы из Долгопрудного, физико-математическая школа № 2007 из Москвы, Вологодский многопрофильный лицей и Московская школа на юго-западе № 1543.
«В топ-100 рейтинга RAEX растет количество школ, ориентированных на работу с талантливыми детьми. Такие элитные учебные заведения все успешнее отодвигают на второй план массовые школы, «школы для всех». При этом, если в предыдущие годы главным драйвером развития лучших школ являлись университеты, создававшие подшефные структуры, то сегодня внимание к развитию элитных школ проявляют и органы власти», — отметил гендиректор агентства Дмитрий Гришанков, слова которого приводит пресс-служба.
Также RAEX представило список 300 школ, лидирующих по абсолютному количеству поступивших в ведущие вузы России. Уточняется, что школы в перечне ранжированы без поправки на численность выпускных классов. Так, крупнейшим поставщиком студентов в ведущие отечественные вузы является лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», вторую и третью позиции занимают Бауманская инженерная школа № 1580 и СУНЦ МГУ.
Рейтинги по направлениям подготовки
Кроме того, агентство составило рейтинги школ, наиболее эффективно готовящих учащихся к поступлению в вузы по укрупненным направлениям подготовки. Это «Экономика и управление», «Технические, естественно-научные направления и точные науки», «Социальные и гуманитарные направления» и «Медицина». В списки вошли школы, чьи выпускники наиболее успешно поступают в топ-50 вузов России из рейтинга RAEX на направления соответствующего профиля.
Отмечается, что представленные рейтинги отражают существенное влияние университетов на школьное образование в России. Так, второй год подряд все первые места заняли школы при университетах. СУНЦ МГУ остался лидером по направлению «Технические, естественно-научные направления и точные науки». В сфере «Экономика и управление» первое место занял Экономический лицей Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Будущих медиков лучше всех готовит Медицинский Сеченовский предуниверсарий. А лучшей школой, выпускники которой наиболее успешны в сфере «Социальные и гуманитарные науки», признан Предуниверситарий Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).
О методологии
Рейтинги базируются на эксклюзивных данных о приемных кампаниях ведущих вузов страны 2018 и 2019 годы. Данные были получены от всех участников топ-50 рейтинга вузов России RAEX, кроме Российского университета дружбы народов и Московского педагогического государственного университета. Для расчета была обработана информация о поступлении порядка 190 тыс. выпускников более чем 18 тыс. российских школ.
Составители брали число выпускников, поступивших на очную форму обучения в лучшие вузы, и делили на общее количество выпускников рассматриваемого учебного заведения. Влияние на итоговый балл школ также оказывал уровень вузов, в которые поступали выпускники, и основание для зачисления.
Источник: ТАСС