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Недвижимость / Общество

Как наследуется квартира поделенная на доли

12:32 23.04.2020 Фото: pxhere.com
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По общему правилу, если отсутствует завещание, все наследники первой очереди: родители, супруг(а), дети, нетрудоспособные иждивенцы покойного, сколько бы их ни было, наследуют в равных долях (исключение это наследование внуками, правнуками по праву представления, но это не наш случай).

Как наследуется квартира поделенная на доли
Без завещания недвижимость наследуют родственники первой очереди

Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, сколько будет наследовать жена и ребенок после смерти мужа, если ему принадлежит 1/3 квартиры?

Ответ:

Илья Радченко
Нотариус города Москвы
По общему правилу, если отсутствует завещание, все наследники первой очереди: родители, супруг(а), дети, нетрудоспособные иждивенцы покойного, сколько бы их ни было, наследуют в равных долях (исключение это наследование внуками, правнуками по праву представления, но это не наш случай). Если у покойного к моменту его смерти не было других наследников (отца и матери, других детей) и завещания, и если доля квартиры не была совместным имуществом супругов, то его 1/3 доля делится поровну между женой и ребёнком (по 1/6 каждому из них).
Если же 1/3 доля была совместным имуществом, то из нее вначале выделяется половина жены (1/6 доля), а затем оставшаяся 1/6 доля делится поровну (по 1/12 жене и ребенку).
Как определить, была ли доля квартиры совместно нажитой? Доля НЕ была совместно нажитой, если она: (1) приобретена мужем до брака, (2) получена по наследству, (3) получена в дар или по безвозмездной сделке, (4) приобретена хотя и в браке, но в обмен на раздельное (личное) имущество мужа без вложения общих средств супругов. Во всех остальных случаях доля будет считаться совместным имуществом супругов.

Источник: РИА Новости

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