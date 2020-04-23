Как наследуется квартира поделенная на доли

По общему правилу, если отсутствует завещание, все наследники первой очереди: родители, супруг(а), дети, нетрудоспособные иждивенцы покойного, сколько бы их ни было, наследуют в равных долях (исключение это наследование внуками, правнуками по праву представления, но это не наш случай).

Без завещания недвижимость наследуют родственники первой очереди

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, сколько будет наследовать жена и ребенок после смерти мужа, если ему принадлежит 1/3 квартиры?

Ответ:



По общему правилу, если отсутствует завещание, все наследники первой очереди: родители, супруг(а), дети, нетрудоспособные иждивенцы покойного, сколько бы их ни было, наследуют в равных долях (исключение это наследование внуками, правнуками по праву представления, но это не наш случай). Если у покойного к моменту его смерти не было других наследников (отца и матери, других детей) и завещания, и если доля квартиры не была совместным имуществом супругов, то его 1/3 доля делится поровну между женой и ребёнком (по 1/6 каждому из них).Если же 1/3 доля была совместным имуществом, то из нее вначале выделяется половина жены (1/6 доля), а затем оставшаяся 1/6 доля делится поровну (по 1/12 жене и ребенку).Как определить, была ли доля квартиры совместно нажитой? Доля НЕ была совместно нажитой, если она: (1) приобретена мужем до брака, (2) получена по наследству, (3) получена в дар или по безвозмездной сделке, (4) приобретена хотя и в браке, но в обмен на раздельное (личное) имущество мужа без вложения общих средств супругов. Во всех остальных случаях доля будет считаться совместным имуществом супругов.

Источник: РИА Новости