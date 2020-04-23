Как подарить вторую жизнь старым вещам и обыграть их в своем гардеробе

Миниатюрная футболка с укороченным рукавом и обтягивающим фасоном сама по себе не выглядит современно, но зато ее можно надеть в роли нижнего слоя под свитер, джемпер или кардиган — так, чтобы слегка виднелся ворот и нижний край.

Если в вашем гардеробе висит кофточка или футболка, которая является антитрендом — не спешите выбрасывать, вполне возможно, что ее еще можно спасти Антитренды диктуют нам, что та или иная вещь больше не является стильной и актуальной. Что же делать, если изделие вышло из моды, но вам оно очень нравится и идет? Разберемся вместе в материале.

Если в вашем гардеробе висит кофточка или футболка, которая является антитрендом — не спешите выбрасывать, вполне возможно, что ее еще можно спасти. Чтобы реанимировать ваш образ — нужно следовать всего нескольким правилам.

Для наглядного примера ниже представлены распространенные варианты одежды, которые вполне достойны второго шанса сегодня.

Приталенный жакетик

Такие жакеты уже никак нельзя назвать современными, они выглядят слишком компактно и миниатюрно, а сегодня в моде — пиджаки с мужского плеча свободного кроя. Однако, его можно попробовать спасти современным низом, а также надев на талию актуальный широкий кожаный ремень. Ну и рукава лучше закатать, чтобы не было видно, какие они узкие.

Так, выбирайте актуальные сегодня широкие брюки-карго или юбку плиссе, комбинируя их с каблуком. Для осеннего вечера — прекрасный вариант. Сбалансированная подача актуального низа перекрывает неактуальный жакет.

Тонкий кардиган на пуговицах

Помните такие кофточки-кардиганы лет 7 назад на каждой девушке? Удобные, мягкие, теплые. Неудивительно, что многие желают их носить и сегодня. Не все потеряно, хоть это и боль всех стилистов.

Итак, тонкие кардиганы на пуговках мы больше не носим поверх нижнего слоя (футболок, рубашек, блузок). Это нестильно и давно неактуально. Но такой кардиган хорошо смотрится в виде полноценного джемпера: надевайте его застегнутым и на голое тело. А пуговки будут выступать трендовым акцентом и благородно усложнять образ. Совет: замените пуговицы на массивные и золотые — это тренд.

Обтягивающая футболка

Актуальная футболка сегодня имеет отличительные черты: свободная, минимум принта, удлиненная, хлопковая.

Миниатюрная футболка с укороченным рукавом и обтягивающим фасоном сама по себе не выглядит современно, но зато ее можно надеть в роли нижнего слоя под свитер, джемпер или кардиган — так, чтобы слегка виднелся ворот и нижний край. Вот вам и трендовая многослойность из подручных вещей.

Платья с устаревшим «верхом»

Во многих шкафах висят такие платья: у них актуальная миди-длина, но вот крой верхней части устарел. Не беда: просто надеваем платье под объемный кардиган или свитер, это будет смотреться очень современно, а про устаревший верх никто не узнает.

Надевайте актуальные сапоги-трубы, чтобы подчеркнуть свою вовлеченность в уличную моды и тогда — все взгляды будут прикованы на вас.

Старомодная джинсовка

Джинсовка из качественного денима всегда имеет шанс на «реанимацию». Но важно, чтобы на ней не было очевидных нашивок и антитрендовых шипов или страз.

Современная джинсовая куртка должна быть объемной, а приталенные тесные модели — стилисты давно списали в утиль. Но мы можем дать ей второй шанс: используем такую джинсовку в роли среднего слоя под верхнюю одежду. Очень стильных ход, которым пользуются все отъявленные модницы.

Тонкий пуховик

Та же история, что и с джинсовкой. Сами по себе тонкие пуховички устарели, но они идеально служат в роли среднего теплого слоя под верхнюю одежду, особенно под пальто. У стритстайл блогеров есть куча примеров образов, построенных на такой схеме.

Поверьте, такой странный для многих ход — абсолютная трендовость.

Устаревшая водолазка

Тонкая водолазка с короткими плечиками или рукавом 3/4 и иногда даже с декором не вписывается в рамки актуального стильного гардероба, но ее можно спасти, используя в роли нижнего слоя под рубашку или платье.

Мы не раз ссылались на невероятно трендовую многослойность, также это один из базовых способов утеплить осенние-зимние аутфиты.

Используйте эти советы, преображая свой привычный образ в модный и современный.

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Источник: Хочу