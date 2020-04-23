«БМЗ-сервис: Поможем с уборкой могилы

09:00
23.04.2020
Фото: «БМЗ сервис»
Принимаем заявки на уборку мест захоронений, качественно и быстро приведем могилу в должный вид, почистим от мусора, листвы и прочих последствий после долгой зимы.
Принимаем заявки на уборку мест захоронений, качественно и быстро приведем могилу в должный вид, почистим от мусора, листвы и прочих последствий после долгой зимы.
Нам можно просто позвонить: 8-913-206-43-90, 8-953-889-08-40 или
8 (383) 3103433
Источник: Раздел «БМЗ сервис» на сайте Весь Бердск
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