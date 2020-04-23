23.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Похороны

«БМЗ-сервис: Поможем с уборкой могилы

09:00 23.04.2020 Фото: «БМЗ сервис»
0

Принимаем заявки на уборку мест захоронений, качественно и быстро приведем могилу в должный вид, почистим от мусора, листвы и прочих последствий после долгой зимы.

БМЗ сервис: Поможем с уборкой могилы
Качественная уборка могил в «БМЗ»

Принимаем заявки на уборку мест захоронений, качественно и быстро приведем могилу в должный вид, почистим от мусора, листвы и прочих последствий после долгой зимы.

Нам можно просто позвонить: 8-913-206-43-90, 8-953-889-08-40 или

8 (383) 3103433

Источник: Раздел «БМЗ сервис» на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Всегда поминаете усопших в родительские субботы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скандал: Аудиозапись с указанием "поголовно штрафовать" за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске попала в Сеть
10:10 23-04-2020
Скандал: Аудиозапись с указанием
Продлить самоизоляцию по коронавирусу на майские праздники призвал Минздрав
10:05 23-04-2020
Продлить самоизоляцию по коронавирусу на майские праздники призвал Минздрав
Анастасию Заворотнюк выписали домой, медики верят, что она сможет жить так же, как раньше
09:58 23-04-2020
Анастасию Заворотнюк выписали домой, медики верят, что она сможет жить так же, как раньше
БердскЛобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя "скорая" после аварии на перекрестке ул. Ленина и Кирова в Бердске
09:45 23-04-2020
Лобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя
БердскНаказал за ночные прогулки в самоизоляцию двух нарушителей суд Бердска
09:35 23-04-2020
Наказал за ночные прогулки в самоизоляцию двух нарушителей суд Бердска
БердскПогода в Бердске: до +30 градусов, ветер южный. Местами грозы и дожди 23 апреля
09:30 23-04-2020
Погода в Бердске: до +30 градусов, ветер южный. Местами грозы и дожди 23 апреля
Миофасциальная пластика лица! Клуб "Тонус"
09:30 23-04-2020
Миофасциальная пластика лица! Клуб
БердскРуку не подержите: За правилами захоронения умерших от коронавируса министр Минздрава Хальзов отправил в Роспотребнадзор
09:15 23-04-2020
Руку не подержите: За правилами захоронения умерших от коронавируса министр Минздрава Хальзов отправил в Роспотребнадзор
"БМЗ-сервис: Поможем с уборкой могилы
09:00 23-04-2020
БердскПроблемы с МФЦ: Не могут оформить документы через МФЦ в самоизоляцию жители в соседнем Бердску Искитиме
09:00 23-04-2020
Проблемы с МФЦ: Не могут оформить документы через МФЦ в самоизоляцию жители в соседнем Бердску Искитиме