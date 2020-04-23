Врач-реабилитолог Павел Вепринцев: как остеопатия помогает восстановить функцию зрения

Скажу просто, асимметрия черепа всегда ведет к нарушению функции зрения, одностороннему гаймориту, отиту, стиранию зубов и нарушению прикуса, и к невропатии лицевого нерва.

Глаз–сфера как анатомическое образование крепится к глазнице шестью мышцами и зрительным нервом

Павел Иванович, вы в своих статьях постоянно говорите об остеопатии как уникальном инструменте коррекции здоровья человека. У меня есть проблема со зрением, возможна ли остеопатическая коррекция и что это такое? С уважением, Сергей.

Безусловно, возможна. К сожалению, вы не сказали о своем диагнозе. Однако существует общий подход в выборе средств, восстанавливающих функцию зрения, в том числе средствами остеопатии.

К таким средствам относятся различные виды массажа, специфический — китайский, различные виды гимнастики. Однако радикально повлиять на зрение они не могут, так как не могут повлиять на причины, от которых зрение зависит. Рассмотрим главные из них.

В первую очередь, это конфигурация глазницы, которая образована костями мозгового и лицевого черепа. Глаз–сфера как анатомическое образование крепится к глазнице шестью мышцами и зрительным нервом. В случае изменения конфигурации глазницы будут происходить изменения конфигурации глаза как сферы. В результате чего будут нарушаться гидродинамика и гемодинамика глаза, а это ведет к нарушению функции зрения.

Вторая причина — это нарушение функции зрительных бугров, управляющих зрением. Почему это происходит? Ранее в своих статьях я говорил, что перекос тела всегда приводит к нарушению симметрии лицевого и мозгового черепа. Это обязательно отразится на конфигурации глазницы, а также приведет к нарушению ликворо-гемодинамики структур головного мозга, к венозному застою. И в том числе к нарушению функции зрительных бугров. Эта задача решается путем остеопатической коррекции тела человека в целом, затем специальной технологией, которая восстанавливает симметрию черепа, затем применяются спец.технологии по коррекций самой глазницы.

Далее проводится остеопатическая коррекция мимических мышц лица с наложением на нее технологий традиционной китайской медицины. В результате чего решается психосоматическая задача, т.е. это когда конкретная эмоция управляет конкретным органом. Перечисленные средства могут применяться как на стадии лечения, в том числе и после хиругических операций, так на стадии реабилитации и профилактики функции зрения.

Скажу просто, асимметрия черепа всегда ведет к нарушению функции зрения, одностороннему гаймориту, отиту, стиранию зубов и нарушению прикуса, и к невропатии лицевого нерва. А также к бесконечным судебным разбирательствам по поводу негативных последствий технологически безупречно проведенных хирургических операций по эстетической коррекции лица. Причиной этого является то, что на асимметричном лице послеоперационное распределение тонуса лицевых мимических мышц будет не одинаковым.

Резюме: прежде чем проводить какие либо операции на лицевом черепе, необходимо его выровнять. А для того, чтобы череп был ровный, необходимо чтобы тело стало ровным и вертикальным. Зпомните формулу причинно–следственных связей вашего здоровья. Это стопы — осанка — голова (функция) — психоэмоциональный баланс — поведение.

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Источник: Раздел ИП Вепринцева на сайте Весь Бердск