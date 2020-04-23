Погода в Бердске: до +30 градусов, ветер южный. Местами грозы и дожди 23 апреля

По Новосибирской области ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность, без осадков, днем по западу местами небольшие дожди, грозы.

Температура воздуха ночью +9, +14°C, по юго-востоку +2, +7°C, днем +25, +30 °C, по западу местами +18, +23°C Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность, без осадков, днем по западу местами небольшие дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°C, по юго-востоку +2, +7°C, днем +25, +30 °C, по западу местами +18, +23°C.

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