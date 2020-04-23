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COVID-19: на карантине 32 человека в Бердске. Зараженным числится только один человек 23 апреля

08:43 23.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В регионе зарегистрирован 151 случай заражения COVID-19. Выздоровели 23 пациента с коронавирусом. Четыре человека скончались.

COVID 19: на карантине 32 человека в Бердске. Зараженным числится только один человек 23 апреля
Сводка по коронавирусу на 23 апреля в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
COVID 19: на карантине 32 человека в Бердске. Зараженным числится только один человек 23 апреля

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По данным оперативного штаба Бердска на 23 апреля в городе под медицинским наблюдением находятся 32 жителя города, из них 3 ребёнка. По Постановлению Роспотребнадзора наблюдается 21 человек. Обратились сами 11 граждан. За сутки снято с учета 8, принято 5 граждан. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Напомним, 22 апреля в Бердске на карантине были 35 человек.

В городе Бердске подтверждён один случай с положительным результатом на COVID-19. Новых случаев положительных результатов на COVID-19 в городе Бердске нет. Зарегистрировано 37 заболеваний ОРВИ, госпитализаций в инфекционную больницу не было.

Оперативный штаб напоминает, что гражданам необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции. В случае обоснованной необходимости выхода из дома обязательно соблюдать дистанцию, использовать маски и перчатки.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на 22 часа 22 апреля в регионе зарегистрирован 151 случай заражения COVID-19. Из них еще три человека выписаны по выздоровлению. Таким образом в регионе выздоровели 23 пациента с коронавирусом. Четыре человека скончались.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 2098 человек. 10416 – с наблюдения сняты. Ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе: 1126 случаев за прошедшие сутки. Госпитализировано – 35 человек.

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