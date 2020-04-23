23.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Наказал за ночные прогулки в самоизоляцию двух нарушителей суд Бердска

09:35 23.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Одного бердчанина оштрафовали на 1000 рублей, второй ограничился предупреждением. В общей сложности за время пандемии наказаны 8 человек за нарушение режима самоизоляции, один — карантина.

Наказал за ночные прогулки в самоизоляцию двух нарушителей суд Бердска
Приговор суда еще не вступил в законную силу

Постановлениями Бердского городского суда от 21 апреля 2020 года два жителя Бердска признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Как сообщили в суде вечером 22 апреля, одному из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей, второму – в виде предупреждения, с учетом личности виновных.

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Они покинули место проживания и находились в общественном месте – на бердских улицах, чем нарушили требования постановления губернатора от 18.03.2020 г. №72-П «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», постановления губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 г. №48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» с внесенными изменениями от 04.04.2020 г. постановлением губернатора №50 «О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Новосибирской области», установленные в соответствии с указом президента РФ от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Также установлено, что цели нахождения виновных в момент рассматриваемых событий за пределами своего места проживания к исключительным случаям, указанным в п. 2 постановления губернатора Новосибирской области №48 в редакции от 04.04.2020 г., не относятся, поскольку оба привлеченных к административной ответственности прогуливались в ночное время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне горсуд привлек к ответственности троих горожан: двое торговали на улице искусственными цветами и соленьями, третий ходил за алкоголем.  В общей сложности за время пандемии наказаны 8 человек за нарушение режима самоизоляции, один — карантина.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Штрафы выгонят людей с улиц?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скандал: Аудиозапись с указанием "поголовно штрафовать" за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске попала в Сеть
10:10 23-04-2020
Скандал: Аудиозапись с указанием
Продлить самоизоляцию по коронавирусу на майские праздники призвал Минздрав
10:05 23-04-2020
Продлить самоизоляцию по коронавирусу на майские праздники призвал Минздрав
Анастасию Заворотнюк выписали домой, медики верят, что она сможет жить так же, как раньше
09:58 23-04-2020
Анастасию Заворотнюк выписали домой, медики верят, что она сможет жить так же, как раньше
БердскЛобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя "скорая" после аварии на перекрестке ул. Ленина и Кирова в Бердске
09:45 23-04-2020
Лобовое ДТП: Экстренно госпитализировала водителя
БердскНаказал за ночные прогулки в самоизоляцию двух нарушителей суд Бердска
09:35 23-04-2020
Наказал за ночные прогулки в самоизоляцию двух нарушителей суд Бердска
БердскПогода в Бердске: до +30 градусов, ветер южный. Местами грозы и дожди 23 апреля
09:30 23-04-2020
Погода в Бердске: до +30 градусов, ветер южный. Местами грозы и дожди 23 апреля
Миофасциальная пластика лица! Клуб "Тонус"
09:30 23-04-2020
Миофасциальная пластика лица! Клуб
БердскРуку не подержите: За правилами захоронения умерших от коронавируса министр Минздрава Хальзов отправил в Роспотребнадзор
09:15 23-04-2020
Руку не подержите: За правилами захоронения умерших от коронавируса министр Минздрава Хальзов отправил в Роспотребнадзор
"БМЗ-сервис: Поможем с уборкой могилы
09:00 23-04-2020
БердскПроблемы с МФЦ: Не могут оформить документы через МФЦ в самоизоляцию жители в соседнем Бердску Искитиме
09:00 23-04-2020
Проблемы с МФЦ: Не могут оформить документы через МФЦ в самоизоляцию жители в соседнем Бердску Искитиме