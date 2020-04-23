Наказал за ночные прогулки в самоизоляцию двух нарушителей суд Бердска

Одного бердчанина оштрафовали на 1000 рублей, второй ограничился предупреждением. В общей сложности за время пандемии наказаны 8 человек за нарушение режима самоизоляции, один — карантина.

Приговор суда еще не вступил в законную силу

Постановлениями Бердского городского суда от 21 апреля 2020 года два жителя Бердска признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Как сообщили в суде вечером 22 апреля, одному из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей, второму – в виде предупреждения, с учетом личности виновных.

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Они покинули место проживания и находились в общественном месте – на бердских улицах, чем нарушили требования постановления губернатора от 18.03.2020 г. №72-П «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», постановления губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 г. №48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» с внесенными изменениями от 04.04.2020 г. постановлением губернатора №50 «О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Новосибирской области», установленные в соответствии с указом президента РФ от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Также установлено, что цели нахождения виновных в момент рассматриваемых событий за пределами своего места проживания к исключительным случаям, указанным в п. 2 постановления губернатора Новосибирской области №48 в редакции от 04.04.2020 г., не относятся, поскольку оба привлеченных к административной ответственности прогуливались в ночное время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне горсуд привлек к ответственности троих горожан: двое торговали на улице искусственными цветами и соленьями, третий ходил за алкоголем. В общей сложности за время пандемии наказаны 8 человек за нарушение режима самоизоляции, один — карантина.